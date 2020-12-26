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Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта

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Чому корисно відмовлятись від сніданку - фото 1
Чому корисно відмовлятись від сніданку

Існує думка, що відсутність сніданку негативно впливає на організм людини, але британський терапевт пояснив, чому відмовлятись від ранкової трапези буває корисно.

Терапевт з Великобританії Сінан Мір пояснив, що не варто себе картати за відсутність сніданку, адже це не далеко не погана звичка. Насправді відмова від їжі вранці дозволяє схуднути, а не набрати зайві кілограми. І це не єдиний плюс.

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"Пропускаючи ранкову трапезу, ми знижуємо рівень споживання калорій. Це позитивно позначається на рівні інсуліну, головного регулятора обміну речовин у нашому організмі", – пояснив експерт.

До того ж, регулярна відсутність сніданку є своєрідною профілактику гіперінсулінемії та інсулінорезистентності, станів, які викликає підвищена концентрація цукру в крові.

Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта - фото 440753

Також така звичка допомагає більше себе дисциплінувати, адже обід ви точно не пропустите і будете уважніше обирати продукти для нього. Саме останній пункт є доволі важливим, адже у сучасному світі люди часто снідають далеко не корисною їжею, адже намагаються встигнути все. Тому краще не їсти вранці взагалі, аніж спокушатись на сумнівні смаколики.

Чому сніданок не обов'язковий: пояснення від терапевта - фото 440754

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Джерело: medikforum
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