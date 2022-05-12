Як наш мозок реагує на зневоднення: несподівані ознаки

Часто люди недооцінюють важливість вживання достатньої кількості води, тому розповідаємо, як організм може сигналізувати про зневоднення. І деякі з ознак справді можуть здивувати.

Брак води в організмі створює неабиякий стрес для тіла, тому в цей час люди можуть відчувати поширені симптоми тривоги. З цієї причини фахівці з телеграм-каналу Психологічна підтримка зібрали ознаки зневоднення та поради, як його уникнути.

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Науковці після дослідження впливу води на настрій дійшли до висновку, що недостатня кількість спожитої води здатна призвести до зниження рівня спокою, задоволення, позитивних емоцій, позбавляти енергії та активності. Якщо ж збільшити кількість рідини, то можна позбутись розгубленості та втоми.

Також серед ознак зневоднення опинились поганий настрій, гнів, напруга, відсутність зосередженості та інші негативні емоції.

Ось чому підтримання гідрації важливо, коли ви схильні до тривоги, але це також важливо для вашого здоров’я в цілому. На додаток, вода має природні заспокійливі властивості. За даними Гарвардської медичної школи, вживання достатньої кількості води може допомогти вам зняти тривожність, – зауважують фахівці.

Скільки рідини потрібно вживати вдень:

Жінкам близько 11 склянок (2,7 л)

чоловікам близько 15 склянок (3,7 л)

Важливо розуміти, що краще випити багато води не за один раз, а упродовж всього дня невеликими порціями. Також медики радять не ігнорувати фрукти та овочі, адже у них теж є вдосталь рідини. Можна також надавати перевагу розсипним трав'яним чаям.

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