Чому українці повинні втікати з-під окупації: дівчина з Маріуполя навела вагомі аргументи

У сучасних реаліях чимало українців продовжують жити в окупованих росією містах та селах. І багато людей досі вагаються, чи справді варто їхати на підконтрольну Україні територію. Переселенка з Маріуполя з власного досвіду дала поради тим, хто сумнівається у цьому.

Своєю історією жителька Маріуполя Оксана Дерев’янко поділилася з авторами проєкту СВОЇ. Повна версія відвертої розмови, під час якої дівчина розповіла про життя в заблокованому місті, продовольчу й гуманітарну кризу та евакуацію до Києва, доступна на 24 каналі.

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На сьогодні значна частина українців до останнього сумніваються, чи втікати з окупованих територій. Причини у кожного різні: одні бояться залишати домівку без нагляду, інші – не мають достатньо можливостей, аби переїхати в безпечніше місце. Однак героїня проєкту СВОЇ, переконана, якщо випаде хоча б найменша нагода покинути окупацію – нею варто скористатися. Зокрема, дівчина говорить на прикладі Маріуполя.



Окупанти перетворили Маріуполь на руїни / Фото 5 канал Окупанти перетворили Маріуполь на руїни / Фото 5 канал

Це просто злочин. Злочин – залишатися там. Злочин проти себе самого. Це себе зраджувати, націю. Краще просто приїхати сюди. Так, може, тут буде тяжко, але все-таки бути в Україні – це бути там, де твоє, рідне. Хай навіть зараз не у Маріуполі, але сподіватися і жити з надією у серці, що ми туди повернемося зовсім скоро. Може, так вже не буде, як було, але буде краще, – говорить Оксана.

Оксана Дерев’янко в Маріуполі працювала начальницею відділу інформацій та зв’язків з громадськістю в університеті. Зараз українка працює на цій же посаді, але у Києві, де їй вдалося знайти нову домівку.

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