Чому шестигодинний сон порівнюють з безсонням

Дефіцит сну шкідливий і для здоров'я, і ​​для продуктивності. Напевно ви чули це багато раз. Але чи зможете ви відчути, що ваші здібності погіршилися? Виявляється, ні.

У 2004 році в медичній школі Пенсильванського університету у Філадельфії провели цікавий експеримент, який доводить це. У дослідженні депривації сну брали участь 48 дорослих людей. Сон деяких з них на два тижні скоротили до чотирьох, шести або восьми годин. Інші не спали протягом двох діб.

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Весь цей час у лабораторії кожні дві години тестували стан випробовуваних (за винятком годин, відведених на сон), перевіряли когнітивні функції та час реакції. Також учасників запитували, як вони самі оцінюють свій стан, наскільки сонними себе відчувають.

Чому шести годин сну недостатньо

Як ви розумієте, піддослідні, що спали по вісім годин на день, мали кращі показники когнітивних процесів. Люди, що спали по чотири години на день, з кожним днем ​​розуміли все гірше і гірше. А ті, хто спав по шість годин, зберігали розумові здібності на високому рівні приблизно до десятого дня експерименту. Ось тільки в останні кілька днів ці піддослідні виконували тестові завдання так само погано, як люди, позбавлені сну взагалі.

Науковці вважають, що шестигодинний сон не менш шкідливий / Power of Positivity

Виходить, що, відпочиваючи усього по шість годин, ви дієте так само погано, як і люди, які два дні поспіль не замикали очей.

Один з найбільш вражаючих результатів дослідження – той факт, що люди, що спали по шість годин, не відчували себе сонними. Вони навіть не знали, наскільки погіршилися їх результати.

Люди, позбавлені сну, відчували себе все більш і більш сонними, і говорили про це. В кінці експерименту їм хотілося спати вдвічі більше, ніж на початку. Але після шестигодинного сну випробувані відчували себе лише трохи сонними. Хоча їх показники когнітивної діяльності практично не відрізнялися від показників тих, хто узагалі не спав. Це відкриття піднімає важливе питання: як людям справлятися з дефіцитом сну, якщо вони навіть не усвідомлюють, що він є?

Також люди не можуть чітко визначити, скільки вони спали насправді / UT Health San Antonio

Ми не знаємо, скільки ми спимо насправді

Дослідження Чиказького університету показало, що люди так само часто переоцінюють кількість сну, як і недооцінюють його. Інше спостереження показало, що люди переоцінюють час сну в середньому на 0,8 години.

А це означає, що якщо ви думаєте, що спали сім годин, цілком можливо, що насправді ви відпочивали всього шість годин. Виходить, ніхто не може точно сказати, скільки він спить і коли виспиться. Всі вірять, що сплять більше, ніж насправді.

Визначити, скільки ви спите, не так просто, як здається. Але є кілька поширених порад, які точно допоможуть вам краще спати:

Лягайте спати в один і той же час.

Не користуйтеся гаджетами за півгодини до сну.

Не вживайте алкоголь.

Додайте фізичні активності протягом дня.

Інші причини порушень сну – це фізичні і психічні проблеми. Навіть стрес і поганий настрій можуть негативно позначитися на сні.

Так, обчислити дефіцит сну досить важко. Але ви можете постаратися збільшити його кількість і якість і, як наслідок, підвищити свою продуктивність.

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