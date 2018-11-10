Що буде з організмом, якщо відмовитися від кофеїну

Якщо не можете відмовитися – пийте не більше 1-2 чашок кави на день / Still in Belgrade

Які переваги дає здоров'ю людини відмова від кофеїну? Експерти зі Швейцарії назвали найбільш очевидні.

Оскільки кава робить людину більш збудженою та енергійною, то зниження кількості кофеїну в раціоні зменшує рівень тривожності. А це позитивно впливає на багато функцій організму, включаючи і роботу серця. Чим менше кофеїну, тим нижчий ризик панічних атак.

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Відмова від кофеїну покращує якість сну, оскільки дослідження показують, що надлишок кави та інших напоїв з кофеїном може спровокувати безсоння. Зниження вживання кофеїну призводить до більш ефективної абсорбції корисних поживних речовин, до яких належать кальцій, залізо і вітаміни B.

Відмова від кофеїну може позитивно вплинути на здоров'я / Pattaya One

Істотні переваги відмова від кофеїну приносить і нашим зубам, які стають білішими та здоровими. Відомо, що кава і чай змінюють колір зубів. У жіночому організмі відмова від кофеїну призводить до збалансування рівнів гормонів, що особливо важливо, якщо жінкам загрожують такі стани, як пухлини грудей, яєчників і ендометріоз. Терапевти підтвердять, що зниження кількості кофеїну в раціоні зменшує артеріальний тиск, а це необхідно для гіпертоніків.

Чим менше в раціоні кави, тим краще для роботи мозку. Зменшення кількості кофеїну збалансовує хімічні речовини в цьому органі. Відмова від кофеїну покращує процеси травлення, але і найголовніше – чим менше в нашому житті кофеїну, тим повільніше ми старіємо і краще виглядаємо у поважному віці. Це пов'язано з тим, що кофеїн порушує формування колагену в організмі, а цей білок необхідний для здорової і молодої шкіри.

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