Названо найкращий спосіб збадьоритися за лічені хвилини

Учені зі США назвали найкращий спосіб підбадьоритися за 20 хвилин. Він називається "кавовий сон".

Суть методу для швидкого поповнення організму енергією полягає в тому, щоб вранці, після пробудження, заварити собі міцну каву, у швидкому темпі її випити і повернутися в ліжко для продовження сну, попередньо поставивши будильник на 20 хвилин. Також подібне можна практикувати в обід, коли хилить в сон.

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Ця "хитрість" діє так: кофеїн, досягаючи тонкої кишки, вбирається кров'ю і транспортується нею в мозок, де "вклинюється" в рецептори на місце аденозину – молекули схожої форми. Бувши побічним продуктом роботи центрального відділу нервової системи, при досягненні високого рівня концентрації вона під'єднується до згаданих рецепторів, у результаті чого людина відчуває втому. Коли через кофеїн шлях до рецепторів блокується, аденозин не може туди потрапити.

Пийте каву та лягайте спати / Mental Floss

Допомога у цьому випадку "кавового сну" полягає в цьому: в процесі такого фізіологічного стану спокою і відпочинку мозок очищається від аденозину, але якщо людина буде перебувати в ньому довше, ніж 15-20 хвилин, може наступити глибока фаза сну, і для виходу з неї необхідний певний час. Якщо ж людина засне на нетривалий проміжок, організм позбудеться аденозину і вивільнить місце для кофеїну, для потрапляння якого в мозок необхідно до 20 хвилин. В результаті напій додасть організму бадьорості та енергії.

Замість кави можна використовувати чай, але в ньому кофеїну менше, а тому ефект виявиться слабшим. Також не слід турбуватися, якщо після випитого напою не вдасться заснути – можна провести цей час в розслабленому стані. Головне – обов'язково прокинутися через 20 хвилин, щоб організм не увійшов у глибоку фазу сну.

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