Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Реальний хіт: виступ Грети Тунберг став треком у стилі death metal

  • 14
Промова Грети Турнберг у стилі дет-метал - фото 1
Промова Грети Турнберг у стилі дет-метал

Промову Грети Тунберг та саміті ООН перетворили у справжній хіт у стилі death metal, який підкорює мережу. Ідеальне звучання!

Виступ 16-річної шведської школярки та активістки Грети Тунберг під час саміту ООН сколихнув весь світ, а також став темою для чималої кількості мемів. Однак креативні користувачі вирішили піти далі та перетворили промову дівчинки у death metal композицію. Музикант з Нью-Йорка під псевдо John Mollusk зробив колосальну роботу, адже його ролик з Гретою-металісткою зібрав понад мільйон переглядів! Готові зацінити не попсовий трек про екологію?

Детальніше: У мережі знайшли фото, на яких Грета Тунберг їсть з пластикового посуду, і тут понеслось

Слухайте також: Нові рок-пісні: плейлист драйвової музики для твого настрою

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • 25 вересня, 13:15
  • 703
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • 26 вересня, 18:21
  • 2639
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1784260
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз