Реальний хіт: виступ Грети Тунберг став треком у стилі death metal

Промову Грети Тунберг та саміті ООН перетворили у справжній хіт у стилі death metal, який підкорює мережу. Ідеальне звучання!

Виступ 16-річної шведської школярки та активістки Грети Тунберг під час саміту ООН сколихнув весь світ, а також став темою для чималої кількості мемів. Однак креативні користувачі вирішили піти далі та перетворили промову дівчинки у death metal композицію. Музикант з Нью-Йорка під псевдо John Mollusk зробив колосальну роботу, адже його ролик з Гретою-металісткою зібрав понад мільйон переглядів! Готові зацінити не попсовий трек про екологію?

Детальніше: У мережі знайшли фото, на яких Грета Тунберг їсть з пластикового посуду, і тут понеслось

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