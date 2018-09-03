Чому погіршується зір: у МОЗ розвіяли популярні міфи

Чи впливають на зір комп'ютери, смартфони і телевізори, а також чи можна покращити здоров'я очей чорницею та морквою – розповідають у МОЗ.

На офіційній сторінці Мінохорони здоров'я в соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною та актуальною інформацією про медреформу та здоров'я загалом. Цього разу медики розвіяли найпопулярніші міфи про зір.

І ще: Ця спеція дозволяє нормалізувати зір

"За даними ВООЗ, проблеми із зором мають близько 300 мільйонів людей у світі. Однією з реальних причин порушення зору є генетика. Разом із Клятий раціоналіст розказуємо, чи справді морква може покращити зір, як впливає на очі телевізор або читання лежачи", – відзначили у МОЗ.

Міф: Монітори комп'ютерів, телевізорів та дисплеї смартфонів погіршують зір.

Правда: Учені досі не виявили зв'язку короткозорості та часу за гаджетами. Звісно ж, можна відчувати сухість очей, напруження чи подвоєння зображень, але ці симптоми не впливають на захворювання. Їх вважають комп‘ютерним зоровим синдромом, з яким стикаються майже 60 млн осіб по всьому світу.

Медики розвіяли міфи, чому погіршується зір

Міф: Перегляд фільмів та серіалів, а також гортання стрічки та читання у темряві або при поганому світлі може призвести до хвороб очей

Правда: І таку інформацію не підтверджують наукові дослідження.

Медики розвіяли міфи, чому погіршується зір

Міф: Якщо сидіти за задньою партою, то можна погіршити зір

Правда: Для наших очей є нормальним дивитись на віддалені предмети, адже це входить до функцій нашого зору, тому не може зашкодити. А от сидіти за першою партою рекомендують дітям з вадами зору, які не підлягають корекції.

Медики розвіяли міфи, чому погіршується зір

Міф: Активне вживання моркви/чорниці/біологічно активних добавок та фітопрепаратів позбавляє проблеми із зором

Правда: Дефіцит вітаміну А, який містять ці овочі та ягоди і справді може викликати погіршення нічного зору, однак споживання великої кількості моркви, чорниць чи вітамінів не допоможе покращити зір.

Медики розвіяли міфи, чому погіршується зір

Як уникнути погіршення зору?

"Щоб зменшити ризики погіршення зору, повноцінно та збалансовано харчуйтесь, слідкуйте за вагою, не куріть та ходіть на прогулянки. Дослідження свідчать, що міопія прогресує повільніше у дітей, які частіше бувають на свіжому повітрі", – зазначають у МОЗ. Також медики радять не займатись самолікуванням, а звертатись до свого лікаря, якщо відчуваєте, що у вас виникли проблеми із зором.

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