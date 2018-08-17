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Ця спеція дозволяє нормалізувати зір

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Чим куркума корисна для зору - фото 1
Чим куркума корисна для зору

Науковці розповіли, яка спеція може допомогти врятувати зір.

Експерти з Імперського і Університетського коледжів Лондона заявили, що куркума здатна врятувати зір і стати панацеєю від глаукоми.

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Останні дослідження підтвердили, що у куркумі є речовини, які допомагають у терапії глаукоми – захворювання, під час якого підвищується внутрішньоочний тиск і може дійти до сліпоти.

Чим куркума корисна для зору - фото 270779
Чим куркума корисна для зору

За словами експертів, куркума здатна зупинити запальний процес рогівки та нормалізувати зір. До слова, недавні дослідження також підтвердили, що діюча речовина куркумін завдяки своїм антиоксидантним властивостям здатна знизити ризики розвитку діабету другого типу.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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