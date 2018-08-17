Ця спеція дозволяє нормалізувати зір

Науковці розповіли, яка спеція може допомогти врятувати зір.

Експерти з Імперського і Університетського коледжів Лондона заявили, що куркума здатна врятувати зір і стати панацеєю від глаукоми.

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Останні дослідження підтвердили, що у куркумі є речовини, які допомагають у терапії глаукоми – захворювання, під час якого підвищується внутрішньоочний тиск і може дійти до сліпоти.

Чим куркума корисна для зору

За словами експертів, куркума здатна зупинити запальний процес рогівки та нормалізувати зір. До слова, недавні дослідження також підтвердили, що діюча речовина куркумін завдяки своїм антиоксидантним властивостям здатна знизити ризики розвитку діабету другого типу.

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