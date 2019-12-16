Чому пікап від Tesla може так і не з'явитися на європейських дорогах

Представник незалежної сертифікаційної організації SGS-TÜV Saar GmbH Штефан Теллер вважає, що у своєму нинішньому вигляді Tesla Cybertruck не може отримати дозвіл виїжджати на європейські дороги. Він не пройде тести на пасивну безпеку і небезпечний не тільки для пішоходів, а й пасажирів.

Теллер акцентує увагу на різниці між вимогами до безпеки в США і Європі: в Новому Світі у виробників є можливість самим сертифікувати модель як дорожню, а, наприклад, в Німеччині для цього необхідно залучати державні органи та незалежних експертів на кшталт SGS-TÜV.

Це цікаво: Стало відомо, куди Маск "сховав" зовнішні дзеркала у Tesla Cybertruck

Головна проблема Cybertruck – жорсткі зовнішні панелі. Через те, що вони виготовлені з нержавіючої сталі, то в них неможливо закласти деформацію при зіткненні з пішоходом.

Cybertruck може не пройти сертифікацію для доріг Європи

І звідси випливає друга проблема: сили, що діють на пасажирів під час аварії, через неможливість деформації будуть настільки великі, що стануть марні навіть подушки безпеки. Теллер приходить до думки, що базова концепція Cybertruck не відповідає європейській філософії безпеки і пікап може виїхати на дороги тільки після того, як виробник "досить серйозно змінить його конструкцію".

Раніше в Мережі з'явилося відео з Ілоною Маском, який роз'їжджає на Cybertruck по Малібу, штат Каліфорнія. При цьому пікап відрізнявся від того, що Tesla показала на презентації: у дорожньої машини було щось на кшталт фар замість суцільної світлодіодної смуги.

Читайте також: Tesla Model X визнали найбезпечнішим позашляховиком