Пікап Cybertruck вперше помітили на дорогах Лос-Анджелеса: Маск приїхав у ресторан (фото)

Через три тижні після презентації Tesla електричний пікап Cybertruck вперше з'явився на дорогах Лос-Анджелеса. У мережі повідомляють, що Ілон Маск приїхав на футуристичному автомобілі в популярний серед знаменитостей ресторан Nobu в Малібу.

Після презентації журналісти і користувачі соцмереж відзначали, що в нинішньому вигляді Cybertruck не зможуть запустити в серійне виробництво – автомобіль не відповідає вимогам американських регуляторів. Але, судячи з фото, за три тижні в пікапі відбулася як мінімум одна зміна: передні фари, які світили єдиною смугою, стали більш класичними.

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Так, Ілон Макс на футуристичному пікапі покатався по дорогах Лос-Анджелеса і заїхав на вечерю у відомий ресторан. Компанію підприємцю склали співачка Граймс і глава Tesla по дизайну Франц фон Хольцхаузен – це він випадково розбив вікно машини на презентації. Маск залишив Cybertruck разом з іншими автомобілями на парковці, а після вечері показав пікап акторові Едварду Нортону.

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