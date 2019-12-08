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Tesla Model X визнали найбезпечнішим позашляховиком

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Европейці поставили Tesla Model X п'ять зірок за безпеку - фото 1
Европейці поставили Tesla Model X п'ять зірок за безпеку

Попри критику систем екстреного гальмування в електрокарах Tesla, її моделі продовжують отримувати найвищі бали від світових комісій. Model X, наприклад, стала першим автомобілем в категорії SUV, який отримав п'ять зірок від Національного управління безпекою руху на трасах США ще у 2017 році.

Після низки тестів таку ж оцінку машині виставила європейська організація. Представники Tesla заявили, що в новій серії тестів Model X знову отримав найвищий бал у категорії великих позашляховиків.

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Euro NCAP виставила автомобілю п'ять зірок. Найкраще електрокар показав себе у безпеці дорослих пасажирів, де отримав 37,5 бала з 38 можливих. Комісія також відзначила високу ефективність систем екстреного гальмування.

Tesla порівняла показники Model X з результатами свого найбезпечнішого електрокара – Model 3. Позашляховик поступився бюджетній версії тільки в категоріях безпеки для дітей в машині і для вразливих учасників дорожнього руху.

Tesla Model X визнали найбезпечнішим позашляховиком - фото 372897

За даними представників компанії, Euro NCAP також провела першу офіційну перевірку нової системи автопілота, яка отримала максимальний бал від комісії.

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Джерело: Tesla
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