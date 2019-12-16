Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая

Стало відомо, куди Маск "сховав" зовнішні дзеркала у Tesla Cybertruck

  • 53
Tesla Cybertruck - фото 1
Tesla Cybertruck / teslarati

У нашумілого електропікапа Tesla Cybertruck немає зовнішніх дзеркал. Замість них інженери компанії сховали відеокамери в розширювачі колісних арок.

Відзначимо, що в США автомобіль повинен бути обладнаний зовнішніми дзеркалами, тому, як припускають експерти, Cybertruck інженери все ж забезпечать старими добрими дзеркалами заднього виду. Але зараз відео з камер, які розміщені на ділянці стику площин пікапа, передається на екрани в салон.

І ще: Пікап Cybertruck вперше помітили на дорогах Лос-Анджелеса: Маск приїхав у ресторан (фото)

Тим часом, в інших країнах законодавство більш лояльне. Так, наприклад, в Європі можна спокійно сидіти за кермом авто Audi e-tron, у якого замість бічних дзеркал є камери. А у Японії дзеркала "забрали" у Lexus ES.

Стало відомо, куди Маск 'сховав' зовнішні дзеркала у Tesla Cybertruck - фото 374363

Читайте також: Cybertruck Ілона Маска надихнув на концепт незвичайного смартфона

Джерело: motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 816
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1132
Картинки з Днем ангела Андрія 2019: вітальні листівки і відкритки на іменини
  • 12 грудня, 19:15
  • 11074
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології