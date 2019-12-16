Стало відомо, куди Маск "сховав" зовнішні дзеркала у Tesla Cybertruck

У нашумілого електропікапа Tesla Cybertruck немає зовнішніх дзеркал. Замість них інженери компанії сховали відеокамери в розширювачі колісних арок.

Відзначимо, що в США автомобіль повинен бути обладнаний зовнішніми дзеркалами, тому, як припускають експерти, Cybertruck інженери все ж забезпечать старими добрими дзеркалами заднього виду. Але зараз відео з камер, які розміщені на ділянці стику площин пікапа, передається на екрани в салон.

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Тим часом, в інших країнах законодавство більш лояльне. Так, наприклад, в Європі можна спокійно сидіти за кермом авто Audi e-tron, у якого замість бічних дзеркал є камери. А у Японії дзеркала "забрали" у Lexus ES.

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