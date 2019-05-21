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Чому обов'язково потрібно снідати перед ранковим тренуванням

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Сніданок - обов'язковий прийом їжі - фото 1
Сніданок - обов'язковий прийом їжі

Доктор філософії з Великобританії Хав'єр Гонсалес поділився результатами дослідження команди вчених. У людей, які ситно снідали за 2 години до тренування, швидкість спалювання вуглеводів була вищою ніж у тих, хто не їв з вечора. Причому вуглеводи краще засвоювалися протягом всього дня.

Доктор Гонсалес вважає, це пов'язано з тим, що отримана перед спортом їжа допомагає глюкозі швидше залишати кровотік і вбиратися в м'язи.

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Однак це стосується тільки сніданку з високим вмістом правильних вуглеводів або білків. А ось жирна їжа, навпаки, знижує контроль над глюкозою. Правда, поки дослідження провели лише на групі дорослих здорових чоловіків. Вчені хочуть провести аналогічне з людьми обох статей, у яких є зайва вага, і тоді робити остаточні висновки.

Дієтолог з Нью-Джерсі Лізі Свік зазначає, що сніданком нехтувати не можна, адже він відповідає за рівень інсуліну, метаболізм, енергійність та гарний настрій протягом дня. Універсального раціону немає, але овочі, кислі фрукти і ягоди, з'їдені протягом однієї години після пробудження, відмінно позначаються на рівні цукру в крові. Тим, хто стежить за ним і рівнем інсуліну, важкі вуглеводи варто їсти тільки на обід.

Перед ранковим тренуванням обов'язково потрібно снідати! - фото 329254

Спортсменам варто поснідати за 45 хвилин до тренування. Це може бути каша з молоком і фруктами, горіхи, банан, арахісове масло. А після занять спортом через півгодини-годину краще з'їсти що-небудь білкове.

Ендокринолог з Міннесоти Дж. Майкл Гонсалес-Кампо каже, що нашому організму потрібні 3 прийоми їжі на добу (включаючи ранковий), і кожен повинен бути збалансований за кількістю жирів, вуглеводів і білків. Для гарного самопочуття і підтримки здорової ваги важливо не тільки обмежувати загальну кількість отриманих калорій, але і грамотно розподіляти їх по всіх прийомах їжі.

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Джерело: menslife
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