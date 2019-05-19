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Дотримуйтесь щодня: ці правила продовжать тривалість вашого життя

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Лікарі рекомендують слідкувати за своїм здоров'ям - фото 1
Лікарі рекомендують слідкувати за своїм здоров'ям

Американський лікар-кардіолог Клайд Янсі дав рекомендації, дотримання яких може забезпечити людині довголіття. Він вважає, що людський організм спочатку запрограмований на довге життя, а це означає, що йому потрібно допомогти "виконати правила гри".

Зокрема, він нагадав, що скорочують тривалість життя наші звички. Мова йде не лише про базові шкідливі, а й про ті, які неочевидно впливають на наше самопочуття та стан здоров'я.

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Лікар рекомендує збільшувати фізичну активність: бігати, плавати, інтенсивно ходити. У малорухомих людей, за його словами, в кілька разів частіше розвиваються серцеві захворювання або інсульт.

Також потрібно контролювати холестерин, не можна дозволяти йому підніматися вище рівня 5 одиниць. Крім того, для підвищення своїх шансів на довге життя варто відмовитися від великої кількості солодкого, фастфуду та газованої води.

Відмовтесь від фастфуду та іншої шкідливої їжі - фото 328426

Потрібно споживати достатню кількість клітковини, крупи, свіжі овочі та фрукти. Потрібно також не допускати підвищення тиску. Особливо важливо його контролювати після досягнення людиною 45 років. А ще слід утримувати нормальну вагу і виконувати профілактику діабету.

Ну і не варто забувати про відмову від куріння, а також вживання спиртних напоїв.

Бережіть себе та будьте здоровими!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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