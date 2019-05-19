Дотримуйтесь щодня: ці правила продовжать тривалість вашого життя

Американський лікар-кардіолог Клайд Янсі дав рекомендації, дотримання яких може забезпечити людині довголіття. Він вважає, що людський організм спочатку запрограмований на довге життя, а це означає, що йому потрібно допомогти "виконати правила гри".

Зокрема, він нагадав, що скорочують тривалість життя наші звички. Мова йде не лише про базові шкідливі, а й про ті, які неочевидно впливають на наше самопочуття та стан здоров'я.

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Лікар рекомендує збільшувати фізичну активність: бігати, плавати, інтенсивно ходити. У малорухомих людей, за його словами, в кілька разів частіше розвиваються серцеві захворювання або інсульт.

Також потрібно контролювати холестерин, не можна дозволяти йому підніматися вище рівня 5 одиниць. Крім того, для підвищення своїх шансів на довге життя варто відмовитися від великої кількості солодкого, фастфуду та газованої води.

Потрібно споживати достатню кількість клітковини, крупи, свіжі овочі та фрукти. Потрібно також не допускати підвищення тиску. Особливо важливо його контролювати після досягнення людиною 45 років. А ще слід утримувати нормальну вагу і виконувати профілактику діабету.

Ну і не варто забувати про відмову від куріння, а також вживання спиртних напоїв.

Бережіть себе та будьте здоровими!

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