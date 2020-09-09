Чому не збиваються вершки: прості поради

Вершки чудово підходять для того, щоб навіть звичайна страва стала особливою. Розповідаємо, як правильно збивати вершки та що робити, якщо вони не перетворились у масло і були стійкими

Чому вершки не збиваються і як зробити їх справді пухкими - про ці запитання можна буде забути після кількох простих порад, які не вимагають часу чи зусиль. Зате всі ваші десерти будуть і виглядати, і смакувати чудово!

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Як правильно вибирати вершки: вершки повинні бути не менше 30%, в іншому ж випадку вони просто не створять міцних піків та залишаться рідкими. Якщо ви готуєте десерт для важливої події, то краще обирати кілька різних марок вершків, щоб визначити найкращої якості. Від цього фактору також залежить, чи вдасться збити вершки.

Як правильно збивати вершки:

І посуд, і вершки повинні бути холодними (не крижаними), щоб рецепт вдався. Можна на кілька хвилин поставити посудину у морозилку.

Краще використовувати міксер, а не блендер, щоб зменшити ризики перетворення вершків у масло. Збивати вершки варто під кутом у 90 градусів. Час варіюється від 3 до 10 хвилин.

Можна поступово додавати до вершків ванільний цукор чи цукрову пудру вже після появи м'яких піків. Не варто одразу сипати підсолоджувачі.

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