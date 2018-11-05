Чому не варто зловживати молочними продуктами

Надлишок кальцію може негативно вплинути на роботу щитовидної залози.

Популярний дієтолог Світлана Фус поділилася зі своїми підписниками кількома порадами, які необхідно дотримуватися при вживанні молочних продуктів, щоб уникнути зайвих проблем. Про це експерт повідомила на своїй сторінці в Instagrаm.

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Давайте сьогодні поговоримо про молочні продукти. Вони дуже корисні для нашого організму, адже постачають його амінокислотами, жирами, кальцієм і фосфором. Однак, все добре у міру, – пише дієтолог.

Надмірне вживання кисломолочних продуктів негативно впливає на здоров'я

Експерт стверджує, що при зловживанні молочними продуктами в організм потрапляє дуже багато кальцію, який негативно позначається на роботі щитовидної залози. Також надлишок кальцію може привести до дефіциту заліза і цинку. В результаті, виявляється кисневе голодування і утворюється целюліт.

Ось що варто пам’ятати при споживанні молочних продуктів:

Молоко перетравлюється гірше, ніж кисломолочні продукти;

Вершкове масло на 82,5% складається із жиру, тому варто обирати лише якісне масло;

Утримайтеся від знежирених молочних продуктів, бо в них немає жиророзчинних вітамінів А і D, але можуть бути цукор, крохмаль і інші шкідливі добавки.

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