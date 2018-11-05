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Ось чому бавовняна олія корисна для чоловіків

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Ось чому бавовняна олія корисна для чоловіків - фото 1

Дієта, збагачена бавовняною олією, покращує рівень холестерину у молодих чоловіків.

Медики провели п'ятиденне амбулаторне дослідження за участю 15 чоловіків від 18 до 45 років, які страждають від ожиріння, щоб перевірити вплив дієти з високим вмістом бавовнянної і оливкової олії на ліпідні профілі.

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Рівень холестерину і тригліцеридів у добровольців помітно знизився, коли вони дотримувалися дієти, в якій є страви з високим вмістом бавовняної олії. Зокрема, середнє зниження склало 8 відсотків загального холестерину, а також зниження ліпопротеїнів низької щільності на 15 відсотків і 30-процентне зниження рівня тригліцеридів.

Бавовняна дієта також збільшувала рівень "хорошого холестерину" на 8 відсотків. Дослідники припустили, що жирна кислота, що міститься в бавовняній олії, може допомогти запобігти і накопиченню зайвих тригліцеридів.

Ось чому бавовняна олія корисна для чоловіків - фото 286745
Ось чому бавовняна олія корисна для чоловіків

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Джерело: medicalxpress
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