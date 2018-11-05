Гаряча чи холодна: яку каву корисніше пити

Вчені виявили, що холодна кава менш корисна, ніж гаряча.

Гаряча кава багатша на антиоксиданти, ніж напій, приготований методом холодного настоювання. До такого висновку дійшли вчені з Університету Томаса Джефферсона (США).

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Дослідники порівняли корисність різних сортів кави, які були заварені декількома способами. З'ясувалося, що гаряча кава багатша на антиоксиданти, ніж напій, приготований методом холодного настоювання. Нагадаємо, раніше вчені також встановили корисну денну дозу кави (чотири чашки). Крім того, було доведено, що кава подовжує життя. Також холодна кава має і свої смакові особливості. Відзначається, що вона не настільки гірка, як гаряча, і не кисла.

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