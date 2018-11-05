Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Гаряча чи холодна: яку каву корисніше пити

  • 107
Холодна кава має свої смакові особливості - фото 1
Холодна кава має свої смакові особливості / womenshealthmag

Вчені виявили, що холодна кава менш корисна, ніж гаряча.

Гаряча кава багатша на антиоксиданти, ніж напій, приготований методом холодного настоювання. До такого висновку дійшли вчені з Університету Томаса Джефферсона (США).

І ще: Не кава: простий рецепт бадьорості вранці

Дослідники порівняли корисність різних сортів кави, які були заварені декількома способами. З'ясувалося, що гаряча кава багатша на антиоксиданти, ніж напій, приготований методом холодного настоювання. Нагадаємо, раніше вчені також встановили корисну денну дозу кави (чотири чашки). Крім того, було доведено, що кава подовжує життя. Також холодна кава має і свої смакові особливості. Відзначається, що вона не настільки гірка, як гаряча, і не кисла.

Днями дієтологи пояснили, що схуднення, сон та кофеїн дуже тісно пов'язані між собою. Тому, якщо ви хочете схуднути, то варто уважно ставитись до того, які напої вживаєте та як спите.

Читайте також: Кава з кокосовою олією: цей напій допоможе схуднути

Джерело: womenshealthmag
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5913
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Здоров'я