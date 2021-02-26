Чому не варто відправляти співрозмовнику сумні смайлики: цікаве дослідження

Науковці з Університету Оттави з'ясували, що сумні емодзі в листуванні псують враження про людину, яка їх відправила. При цьому не важливо, в якому контексті надіслані символи.

Щоб це перевірити, професор психології Ізабел Буте провела експеримент за участю 38 студентів. Їм показували повідомлення з різним змістом – сумні, агресивні, нейтральні. У кожному були різні смайлики. Учасників просили оцінити емоційний стан відправника кожного повідомлення і розповісти, наскільки їм було приємно їх читати.

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Виявилося, що навіть якщо людина не говорить нічого погано, але використовує сумні смайлики, співрозмовник з більшою ймовірністю оцінить його стан як негативний. Відповідь на таке повідомлення буде у такому ж дусі.

"Люди спокійно використовують смайлики для розваги, не замислюючись про те, який сильний вплив на міжособистісну взаємодію вони надають. Існує безліч смайликів, значення багатьох з них ми просто не знаємо, але використовуємо. Люди можуть їх невірно тлумачити", – говорить Буте.

Разом з колегами вона хоче розробити смайлики, які будуть більше схожі на людську міміку. А ще виявилося, що студенти погано сприймали іронію і сарказм в текстових повідомленнях.

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