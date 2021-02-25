Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Як номер квартири впливає на життя її хазяїна

  • 101
Номер квартири - фото 1
Номер квартири / kirovnet

Експерт зі США Феліція Бендер зазначила, що величезне значення має номер квартири, в якій ви живете, адже від нього може залежати самопочуття людини і атмосфера в будинку.

Спеціалістка зазначила, що у кожної квартири є свій нумерологічний "паспорт". Вирахувати його легко, потрібно лише скласти всі числа його фактичного номера, щоб воно було однозначним.

І ще: Чому погану новину краще повідомляти першою

Отже, що може розповісти про квартиру її номер:

  • 1: Вважається, що в цьому будинку живуть незалежні, амбітні та успішні люди з лідерськими якостями. Мешканці таких квартир цінують особисту свободу і впевнені в собі.
  • 2: Це будинок сім'янина, і він чудово підходить для любові, взаємної підтримки, затишку і безпеки. Людям, які живуть в таких квартирах важливо вчитися дипломатії, щоб жити в гармонії і миру.
  • 3: Енергетика цього будинку розташовує до творчості, дає натхнення і мотивацію. Це будинок оптиміста. Він завжди відкритий для гостей, тому в таких квартирах більшість людей відчуває себе затишно. Але "трієчки" не підійдуть людям, спраглим до особистого простору і усамітнення.
  • 4: Нумеролог каже, що це будинок консерватора. Четвірка означає стабільність, упевненість і безпеку. В таких квартирах затишно почуваються люди, які будь-яким шляхом звикли добиватися своєї мети.
  • 5: У такому будинку можна добре повеселитися і відпочити, тому його називають будинком тусовника. Таке місце підходить для енергійних і незвичайних людей, у яких добре розвинений самоконтроль і дисципліна.
  • 6: У цьому домі панує атмосфера тепла, затишку і комфорту, адже це будинок турботливої людини. Це ідеальне місце для родини з дітьми. Тут добре будуть почувати себе люди, зайняті в сфері обслуговування і дизайну.
  • 7: Це будинок інтроверта, тому він підійде людям, які хочуть пізнати себе і знайти душевний спокій. У квартирі-сімці можна навчитися бути собою і вірити у свої сили. Але живучи в такому місці, легко можна замкнутися в собі.
  • 8: Це будинок владної людини, тому в ньому буде комфортно сильним, організованим і витривалим особистостям. Енергетика будинку допомагає знайти фінансове благополуччя, але в ньому має бути "серце", а не просто красива картинка.
  • 9: Нумеролог каже, що це будинок гуманіста. Мешканці цієї квартири люблять допомагати і піклуватися про інших. Вони мудрі, не зациклюються на минулому, люблять подорожувати.

Це цікаво: Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити

Джерело: gailminogue
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 993
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4661
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2832939
Загрузка...
Новини