Як номер квартири впливає на життя її хазяїна

Експерт зі США Феліція Бендер зазначила, що величезне значення має номер квартири, в якій ви живете, адже від нього може залежати самопочуття людини і атмосфера в будинку.

Спеціалістка зазначила, що у кожної квартири є свій нумерологічний "паспорт". Вирахувати його легко, потрібно лише скласти всі числа його фактичного номера, щоб воно було однозначним.

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Отже, що може розповісти про квартиру її номер:

1: Вважається, що в цьому будинку живуть незалежні, амбітні та успішні люди з лідерськими якостями. Мешканці таких квартир цінують особисту свободу і впевнені в собі.

2: Це будинок сім'янина, і він чудово підходить для любові, взаємної підтримки, затишку і безпеки. Людям, які живуть в таких квартирах важливо вчитися дипломатії, щоб жити в гармонії і миру.

3: Енергетика цього будинку розташовує до творчості, дає натхнення і мотивацію. Це будинок оптиміста. Він завжди відкритий для гостей, тому в таких квартирах більшість людей відчуває себе затишно. Але "трієчки" не підійдуть людям, спраглим до особистого простору і усамітнення.

4: Нумеролог каже, що це будинок консерватора. Четвірка означає стабільність, упевненість і безпеку. В таких квартирах затишно почуваються люди, які будь-яким шляхом звикли добиватися своєї мети.

5: У такому будинку можна добре повеселитися і відпочити, тому його називають будинком тусовника. Таке місце підходить для енергійних і незвичайних людей, у яких добре розвинений самоконтроль і дисципліна.

6: У цьому домі панує атмосфера тепла, затишку і комфорту, адже це будинок турботливої людини. Це ідеальне місце для родини з дітьми. Тут добре будуть почувати себе люди, зайняті в сфері обслуговування і дизайну.

7: Це будинок інтроверта, тому він підійде людям, які хочуть пізнати себе і знайти душевний спокій. У квартирі-сімці можна навчитися бути собою і вірити у свої сили. Але живучи в такому місці, легко можна замкнутися в собі.

8: Це будинок владної людини, тому в ньому буде комфортно сильним, організованим і витривалим особистостям. Енергетика будинку допомагає знайти фінансове благополуччя, але в ньому має бути "серце", а не просто красива картинка.

9: Нумеролог каже, що це будинок гуманіста. Мешканці цієї квартири люблять допомагати і піклуватися про інших. Вони мудрі, не зациклюються на минулому, люблять подорожувати.

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