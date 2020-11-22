Чому не варто часто влаштовувати мозковий штурм

Сьогодні мало хто не випробовував мозковий штурм, аби знайти круті та оригінальні ідеї, а в багатьох компанія світу це є звичайною щотижневою справою. Але чи справді ця практика завжди дає результат?

Американські науковці вирішили детальніше дослідити практику мозкового штурму, яка доволі популярна у всьому світі регулярно в той же час і за типовим сценарієм. Але виявилось, що такий рутинний підхід насправді не найкраще позначається на продуктивності та появі нових ідей.

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Це підтвердив експеримент, під час якого добровольці повинні були виконувати певні завдання на креативність. З'ясувалось, що навіть для такого творчого підходу потрібен творчий підхід. Ті люди, які постійно практикують генерування багатьох можливих вирішень для однієї проблеми, з часом пропонують все менш унікальні ідеї. Хоча їм здається, що все навпаки.

Тому дивергентне мислення здатне справді принести круті результати лише у тих випадках, коли ним не займаються надто регулярно та в стандартних умовах.

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