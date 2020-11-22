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Чому не варто часто влаштовувати мозковий штурм

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Як правильно організувати мозковий штурм - фото 1
Як правильно організувати мозковий штурм

Сьогодні мало хто не випробовував мозковий штурм, аби знайти круті та оригінальні ідеї, а в багатьох компанія світу це є звичайною щотижневою справою. Але чи справді ця практика завжди дає результат?

Американські науковці вирішили детальніше дослідити практику мозкового штурму, яка доволі популярна у всьому світі регулярно в той же час і за типовим сценарієм. Але виявилось, що такий рутинний підхід насправді не найкраще позначається на продуктивності та появі нових ідей.

І ще: Чому корисно бути добрим: результати нового дослідження

Це підтвердив експеримент, під час якого добровольці повинні були виконувати певні завдання на креативність. З'ясувалось, що навіть для такого творчого підходу потрібен творчий підхід. Ті люди, які постійно практикують генерування багатьох можливих вирішень для однієї проблеми, з часом пропонують все менш унікальні ідеї. Хоча їм здається, що все навпаки.

Чому не варто часто влаштовувати мозковий штурм - фото 436099

Тому дивергентне мислення здатне справді принести круті результати лише у тих випадках, коли ним не займаються надто регулярно та в стандартних умовах.

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Джерело: fastcompany
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