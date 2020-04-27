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Чому не можна їсти гарячий хліб

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Хліб - фото 1
Хліб / legkovmeste

Багато людей переконані, що вживання гарячого хліба є небезпечним для здоров'я. Однак мало хто може пояснити причини такої думки.

Річ у тому, що гарячий хліб фактично є ще недопеченим. Поки буханка зберігає тепло, тісто продовжує доходити до необхідної кондиції. Фактично, гарячий хліб містить у собі тісто.

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Свіжий хліб насилу перетравлюється шлунком, а це загрожує загостренням гастриту та виразкової хвороби шлунку. Крім цього свіжоспечений хліб в кишківнику може викликати процеси бродіння, а це призводить до утворення зайвих газів, кольок і болю.

Багато хто стверджує, що раніше гарячий хліб не викликав аж настільки неприємних відчуттів і такої негативної дії на організм. Деякі експерти це пояснюють тим, що до недавніх часів для приготування хлібу використовувалися натуральні закваски, а тепер туди додають синтетичні дріжджі.

Хліб - фото 400453
Хліб

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Джерело: legkovmeste
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