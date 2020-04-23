Замість майонезу: рецепт смачного соусу з авокадо, який підійде до всього

Якщо вам набридли магазинні соуси, а майонез домінує у всіх салатах, то на допомогу приходить смачний і справді корисний соус з авокадо. Він надзвичайно легкий у приготуванні і підходить для різноманітних страв.

На блозі Sweet Laurel з'явився рецепт простого соусу з авокадо, який дозволить замінити майонези та інші малокорисні соуси. Його можна використовувати для заправки салатів, м'яса, риби і навіть бутербродів.

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Рецепт соусу з авокадо

Інгредієнти:

Авокадо – 3 штуки

Оливкова олія – 2/3 столові ложки

Лимонний сік – 1 столова ложка

Сіль – 1 чайна ложка

Часник – 1 зубчик

Куркума – 1 чайна ложка

Кокосова олія (або звичайна) – 1 столова ложка

Рецепт соусу з авокадо / sweetlaurel

Спосіб приготування: Просто змішати всі інгредієнти у блендері до однорідної маси.

Просто змішати всі інгредієнти у блендері до однорідної маси. Термін зберігання: у холодильнику до 7 днів.

Рецепт соусу з авокадо / sweetlaurel

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