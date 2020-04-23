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Замість майонезу: рецепт смачного соусу з авокадо, який підійде до всього

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Рецепт соусу з авокадо - фото 1
Рецепт соусу з авокадо / sweetlaurel

Якщо вам набридли магазинні соуси, а майонез домінує у всіх салатах, то на допомогу приходить смачний і справді корисний соус з авокадо. Він надзвичайно легкий у приготуванні і підходить для різноманітних страв.

На блозі Sweet Laurel з'явився рецепт простого соусу з авокадо, який дозволить замінити майонези та інші малокорисні соуси. Його можна використовувати для заправки салатів, м'яса, риби і навіть бутербродів.

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Рецепт соусу з авокадо

Інгредієнти:

  • Авокадо – 3 штуки
  • Оливкова олія – 2/3 столові ложки
  • Лимонний сік – 1 столова ложка
  • Сіль – 1 чайна ложка
  • Часник – 1 зубчик
  • Куркума – 1 чайна ложка
  • Кокосова олія (або звичайна) – 1 столова ложка
Рецепт соусу з авокадо - фото 399660
Рецепт соусу з авокадо / sweetlaurel
  • Спосіб приготування: Просто змішати всі інгредієнти у блендері до однорідної маси.
  • Термін зберігання: у холодильнику до 7 днів.
Рецепт соусу з авокадо - фото 399661
Рецепт соусу з авокадо / sweetlaurel

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Джерело: sweetlaurel
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