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Учені виявили, як кава впливає на відчуття смаку

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Як кава змінює відчуття смаку - фото 1
Як кава змінює відчуття смаку

Улюблений ранковий напій багатьох людей здатен не лише додавати бадьорості та покращувати настрій. Науковці виявили нові наслідки регулярного вживання кави, про які варто знати.

Учені з Орхуського університету в Данії дійшли до висновку, що кава не просто допомагає швидко прокинутись та збадьоритись, а й змінює смакові відчуття людей. Приміром, солодощі здаються ще солодшими, якщо їх їсти з горням ароматного напою.

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Це підтвердило тестування за участю 156 добровольців, у яких перевіряли нюх та смакові відчуття до і після вживання кави. На сприйняття запаху кавовий напій не впливав зовсім, а от смак справді змінювався.

Як кава змінює відчуття смаку - фото 399483
Як кава змінює відчуття смаку

"Люди після вживання кави ставали більш чутливими до солодощів і менш чутливими до гіркоти", – пояснює доцент Александр Вік Фельдстад з Орхуського університету.

До слова, повторний експеримент з кавою без кофеїну підтвердив результат, тож ключова речовина кави не має такого ефекту, як весь напій.

Як кава змінює відчуття смаку - фото 399484
Як кава змінює відчуття смаку

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Джерело: medikforum.
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