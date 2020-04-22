Учені виявили, як кава впливає на відчуття смаку

Улюблений ранковий напій багатьох людей здатен не лише додавати бадьорості та покращувати настрій. Науковці виявили нові наслідки регулярного вживання кави, про які варто знати.

Учені з Орхуського університету в Данії дійшли до висновку, що кава не просто допомагає швидко прокинутись та збадьоритись, а й змінює смакові відчуття людей. Приміром, солодощі здаються ще солодшими, якщо їх їсти з горням ароматного напою.

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Це підтвердило тестування за участю 156 добровольців, у яких перевіряли нюх та смакові відчуття до і після вживання кави. На сприйняття запаху кавовий напій не впливав зовсім, а от смак справді змінювався.

Як кава змінює відчуття смаку

"Люди після вживання кави ставали більш чутливими до солодощів і менш чутливими до гіркоти", – пояснює доцент Александр Вік Фельдстад з Орхуського університету.

До слова, повторний експеримент з кавою без кофеїну підтвердив результат, тож ключова речовина кави не має такого ефекту, як весь напій.

Як кава змінює відчуття смаку

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