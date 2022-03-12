Чому ми схильні вірити фейкам і що можна зробити, щоб цьому протистояти

На жаль, мозок наш запрограмований дещо специфічно. Він працює так, що ми радше повіримо в неправду, ніж сприйматимемо гірку пілюлю правди. Особливо актуально це тоді, коли ми виснажені або маємо дефіцит часу.

На телеграм-каналі Ukraine NOW з'явилися поради, які допоможуть не стати жертвами інформаційних атак. Візьміть їх на озброєння, щоб перестати вірити у неправду, яка масово поширюється в мережі.

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Чому ми схильні вірити фейкам

Механізм виживання спонукає кожного з нас вірити негативу. Все тому, що людська психіка налаштована орієнтуватися на все найгірше. Це древній механізм, який допомагав нашим предкам виживати. Проте, з засиллям інформації, він може нам лише нашкодити.

Люди схильні вірити в інформацію, яка підтверджує їхній світогляд. За цим принципом, на жаль, діє пропаганда. Ось чому дуже складно пробити інформаційну броню росіян.

Емоції запам'ятовуються найкраще. Коли ми читаємо фейкові новини, то спочатку активуються наші емоції, а лише потім – інтелект і критика. Перше може сильно перешкоджати другому. Тож навіть найбезглуздіші новини так чи інакше вдарять по нашій впевненості.

Вплив оточення. Людина за своєю природою емпатична. Нам хочеться повірити новині від людей, яких ми знаємо.

Брак часу та виснаженість психіки. У період катастроф, коли наша психіка емоційно перенавантажена, ми з першого погляду просто не здатні відрізнити правду від неправди. У нас є буквально долі секунди, щоб спожити факт, а більшість людей узагалі не відкривають посилання, читаючи лише заголовок чи підпис до новини.

Саме тому ми закликаємо перевіряти інформацію на офіційних сторінках. Також не варто відразу ж поширювати будь-що, де величезними літерами пишуть "УВАГА!" або щось подібне. Як правило, на це і розраховують: ви якомога швидше пустите далі інформацію, яка часто може не мати або зовсім нічого спільного з правдою, або частково містити брехню. Бережіть себе та свої мізки від фейків.

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