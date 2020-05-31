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Чому люди поважного віку часто поширюють фейкові новини: пояснення психологів

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Часто старші люди ширять фейкові новини на своїх сторінках - фото 1
Часто старші люди ширять фейкові новини на своїх сторінках

Психологи з Гарвардського університету з'ясували, що люди віком від 65 років у сім разів частіше за інших діляться на своїх сторінках у соцмережах фейковими новинами. Тепер дослідники намагаються зрозуміти, чому так відбувається.

Знайти пояснення значно складніше, ніж здається на перший погляд. Є припущення, що винним у всьому є зниження когнітивних здібностей, яке відбувається з віком. Але це було б спрощенням, каже Надя Брашір, співавтор дослідження і фахівець в області когнітивної психології.

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Люди похилого віку стають жертвами інших видів шахрайства з тією ж імовірністю, що і молоді – ні частіше, ні рідше.

"У соціальних мережах є якась специфіка, яка змушує людей похилого ділитися дезінформацією", – каже Брашір.

Найбільш очевидне пояснення такої поведінки в тому, що люди похилого віку не є "цифровими аборигенами", як мілленіали і зумери. Також існує сильний перекіс у політичних поглядах тих, хто постить фейкові новини – частіше це роблять консерватори і праві радикали.
Але і ці пояснення не можна сприймати як абсолютну істину, говорить Брашір. Адже багато людей похилого віку зараз стежать за розвитком технологій, а ліберали теж уразливі перед дезінформацією.

Люди поважного віку не ставляться скептично до постів у мережі - фото 407359
Люди поважного віку не ставляться скептично до постів у мережі

Найімовірніше, справа криється у соціальних змінах, які відбуваються в міру дорослішання людини. Чим старшими ми стаємо, тим вужче наше коло спілкування і менше "периферійних знайомих" – людей, з якими ми спілкувалися востаннє років 10 тому, але вони досі висять у друзях.

Усе це призводить до того, що з віком залишається дуже мало тих, кому ми можемо довіряти. "Літня людина бачить новину, якою поділився його друг, і автоматично робить висновок, що цьому можна вірити, – каже психолог. – Водночас молоді люди звикли до будь-якого посту, навіть від близької людини, ставитися скептично".

Крім того, люди похилого віку в цілому підходять до репосту не так, як молодь. Вони не завжди інтерпретують це як однозначну згоду з інформацією, а просто вважають, що зберегли собі на сторінку щось цікаве. А нерозуміння того, як працюють алгоритми в соцмережах, призводить до того, що чим більше вони зберігають собі фейкових новин, тим частіше натикаються на них в мережі.

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Джерело: Rolling Stone
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