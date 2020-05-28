Хто частіше почувається самотнім: відповідь учених

Відчуття самотності знайоме всім, адже кожен хоч раз стикався з ним. Однак дослідники вирішили провести масштабне дослідження, щоб визначити, хто найчастіше почувається наодинці зі своїм життя, у якому віці та що на це впливає.

Науковці з Ексетерського, Манчестерського університетів та університету Брунеля в Англії організували дослідження серед 45 тисяч людей різного віку з різних країн. Онлайн-опитування під назвою "Експеримент самотності" пройшло на радіостанціях BBC Radio 4 та BBC World Service.

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З'ясувалось, що на самотність впливали не лише зовнішні фактори, а й менталітет та устрій країни. Приміром, у Бразилії цілком нормальним є підтримувати контакти та почуватись соціалізованими. А у Великобританії чи США більше робиться наголос на індивіді, тож люди тут значно відстороненіші.

Окрім цього, частіше нарікають на брак серед статей жінки, а у віковій категорії – молодь.

"Оскільки відчуття самотності випливає з невдоволеності власними соціальними зв’язками, причина може полягати в тому, що в молодших і старших людей різні очікування щодо цих зв’язків", – пояснює професорка університету Ексетера Мануела Баррето.

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