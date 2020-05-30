Не лише для чоловіків: учені розповіли, чому порно корисно дивитися жінкам

Якщо вам здається, що порно – це лише для дорослих, то вам лише здається. Науковці провели дослідження та виявили, що жінкам теж корисно дивитися фільми для дорослих. Чому і що з цього буде – читайте далі.

Перегляд порно не тільки не нашкодив жінкам, а й допоміг їм поліпшити сексуальне життя, з'ясували психологи зі США та Угорщини.

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Учені вирішили з'ясувати, чи впливає регулярний перегляд порно на лібідо, швидкість досягнення оргазму і його інтенсивність у жінок. Для цього вони запросили 2433 жінок зі США й Угорщини пройти анонімне опитування про їх сексуальне життя.

Яка категорія жінок дивиться порно? Виявилося, що порно під час мастурбації дивляться частіше за інших зрілі жінки на етапі пременопаузи, жінки з депресією або тривогою, лесбіянки і бісексуальні жінки, а також прихильниці поліаморії.

Перегляд порно не погіршує інтимне життя жінок

А що виявили науковці? З'ясувалося, що частий перегляд порно позитивно відбився на інтимному житті учасниць. Під час мастурбації їм було легше досягти збудження і оргазму, оргазм тривав довше і був інтенсивнішим, ніж у тих, хто порно не дивився. Під час сексу з партнером учасницям, які регулярно дивилися порно, було легше збудитися, оргазм наступав пізніше.

"Крім того, ми не помітили зв'язок між порнографією і задоволеністю сексуальними стосунками, що підказує, що вона залежить від інших факторів. Так, ці результати спростовують поширене переконання, що порнографія шкідлива для партнерських стосунків", – пишуть дослідники.

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