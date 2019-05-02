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Чому лікарі не рекомендують заміняти медом цукор
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І хоч мед часто називають здоровою альтернативою цукру, дослідники вважають, що така заміна – це лише маркетинговий прийом. Розповідаємо вам, чому експерти не рекомендують заміняти медом цукор!
Фахівці британської організації Action on Sugar дійшли до висновку про те, що мед не можна вважати продуктом, який заміняє цукор, – вживання і того, і іншого вимагає суворої поміркованості й обмежується однаковою дозою.
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За словами вчених, норма цукру, меду та інших підсолоджувачів для дорослої людини – не більше 30 грамів на день. Однак багато споживачів додають мед в їжу і напої у шаленій кількості, вважаючи, що він принесе лише користь.
Чи такий корисний мед, як нам кажуть?
Дослідники проаналізували мед та інші підсолоджувачі, які використовуються споживачами як заміна цукру. Висновок вчених такий: твердження про "чарівні переваги" меду часто є лише наслідком нав'язливої пропаганди маркетологів.
Фахівцями були перевірені понад 200 продуктів з британських супермаркетів – таких як мед, цукор і сиропи, які подаються споживачу як натуральні та здорові. В результаті вони встановили, що мед і сиропи мало чим відрізняються від рафінованого цукру. Зокрема, заявили автори праці, мед може містити до 86% вільних цукрів, а кленовий сироп – до 88%. Також експерти додали, що "готові продукти з медом у результаті містять величезну кількість цукру".
Вільні цукри, про які йде мова вище, – це глюкоза, фруктоза, сахароза та інші. Дослідження показало: якщо в чай додати 7-грамову ложку меду, в чашці виявиться 6 грамів вільних цукрів, а така ж ложка звичайного білого цукру дасть 4 грами вільних цукрів. Вчені застерегли про те, що велика кількість калорій, що поступають з цих цукрів, сприяє ризику ожиріння, діабету 2 ступеню, різних видів раку, захворювань печінки і зубів.
Не слід захоплюватися ніякими підсолоджувачами, навіть якщо вони позиціонуються як більш здорові, – резюмували дослідники.
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