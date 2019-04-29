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Названий головний мінус відсутності сніданку

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Сніданок має складати від 15 до 35% загального щоденного споживання калорій - фото 1
Сніданок має складати від 15 до 35% загального щоденного споживання калорій / Not Dressed As Lamb

Відсутність сніданку і вечеря перед сном – найгірша стратегія для людей, які пережили інфаркт.

Згідно з дослідженням вчених з Бразилії, пропуск сніданку і пізня вечеря у чотири-п'ять разів збільшують ризик смерті у людей, які пережили серцевий напад.

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Також це помітно збільшує ризик повторного інфаркту та стенокардії протягом місяця після виписки з лікарні. "Хороший сніданок зазвичай складається з молочних продуктів (молока, йогурту, сиру), вуглеводів (цільнозерновий хліб, крупи) і цілісних фруктів. Він має складати від 15 до 35% загального щоденного споживання калорій", – зазначають автори дослідження.

Говорячи про вечерю, вони підкреслюють, що необхідно робити як мінімум двогодинну перерву між вечірнім прийомом їжі і сном.

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Джерело: eurekalert
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