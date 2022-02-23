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Чому корисно щодня їсти по одному банану: 5 вагомих причин
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Почнімо з найпростішого: банани – надзвичайно смачний і корисний фрукт. Вони не лише допомагають зміцнити сон, а також наситити організм перед сном. У них є ще й низка інших корисних властивостей, про які ми розповімо далі.
Одна з причин, що пояснюють доречність бананів у щоденному раціоні, – вони покращують стан кишкової мікрофлори, сприяють хорошому травленню. Про це розповідає видання Medikforum.
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1. Корисні для травлення. Банани багаті на пектин – різновид клітковини, що стимулює роботу кишківника. Також вони відрізняються наявністю магнію та калію. Проблеми з травленням часто виникають через дефіцит поживних речовин. Якщо щодня з'їдати по одному банану, можна запобігти появі цієї проблеми.
2. Можуть допомогти при болях у животі. Банани іноді називають "ліками проти печії", адже вони допомагають при дискомфорті, що викликається надлишком шлункової кислоти. Це не в останню чергу пов'язано із вмістом у них крохмалю. Бананова м'якоть обволікає подразнену слизову оболонку шлунка як захисна плівка, розслаблює травний тракт, а також позитивно впливає на кислотно-лужний баланс.
3. Підіймають настрій. Банани містять триптофан – амінокислоту, яка перетворюється на "гормон радості" серотонін. Також вони підвищують в організмі вміст дофаміну, який також дає ефект, що покращує психологічний стан.
4. Забезпечують енергією. У бананах фруктоза поєднується з розчинною клітковиною, і в результаті глікемічне навантаження на організм виявляється дуже помірним. Рівень цукру в крові після вживання цих фруктів збільшується поступово, а не різко.
5. Захищають від хвороб. Калій, що міститься в бананах, сприятливо впливає на кров'яний тиск, покращує кровообіг. Своєю чергою, дослідники Південнокорейського національного університету Кенсан виявили, що до їх складу входить речовина, що знижує окисний стрес. Завдяки цьому знижується ризик нейродегенеративних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера.
Додайте до свого раціону банани. Вони можуть бути не лише смачною складовою сніданку, а й ідеальним перекусом. Ба більше, з їхньою допомогою можна достатньо наситити організм перед сном, щоб не відправлятися спати голодними.
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