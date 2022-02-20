Рецепт швидкого та смачного сніданку для чудового початку дня

Лаваш – просто диво кулінарії. З ним можна зробити стільки всього смачного та за кілька хвилин отримати закуску або повноцінний сніданок.

Якщо не знаєте, що приготувати на сніданок, крім вівсянки та бутербродів, то ви ніколи не готували лаваш з начинкою, пише menunedeli.

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Рулетики з лаваша з сиром

Інгредієнти:

1 лаваш

300 г твердого сиру

2 яйця

сіль

мелений чорний перець

Приготування:

Розріжте лаваш на смужки шириною шматочка сиру. Сир розділіть на кілька скибочок, викладіть кожен на смужку лаваша та загорніть рулетом. До сиру можна додати помідори та зелень. Віночком збийте яйця із сіллю та перцем. Вмочіть рулетики в яєчну суміш і викладіть на суху гарячу пательню. Обсмажуйте на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку.

Рецепт швидкого та смачного сніданку

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