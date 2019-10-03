Чоловік подав до суду на банк сперми: причина вас здивує

Уродженець американського Орегону подав до суду на клініку з лікування безпліддя, куди він здавав свою сперму. Чоловіка не влаштував той факт, що завдяки його матеріалу на світ з'явилося аж 17 дітей.

Мешканець штату Орегон Брюс Клірі, незадоволений тим, що він став батьком 17 дітей, подав до суду на одну з клінік з лікування безпліддя. Банк сперми зберігав матеріал, який чоловік почав здавати ще у 1989 році.

І ще: 23-річна британка продала свою невинність політику за космічну суму: фото красуні

Однак, як тепер з'ясовується, з цією клінікою у Клірі існувала домовленість про те, що його сперма може бути використана для народження не більше, ніж 5 дітей. І ось тепер з'ясовується, що на основі зданого в банк сперми матеріалу на світ з'явилися 17 дітей. Брюс вважає це грубим порушенням домовленостей і саме тому він подав до суду, вимагаючи виплатити йому $ 5,25 млн.

Відзначимо, що сам донор є ліцензованим лікарем, а в той момент, коли він почав видавати свою сперму, Клірі був студентом-першокурсником, котрий відчайдушно потребував грошей. І ось тепер чоловік стверджує, що зіткнувся з величезною кількістю небажаних зобов'язань через наявність 17 його потенційних біологічних дітей.

Чоловік вимагає компенсацію від клініки

Отже, він хотів би отримати компенсацію з боку клініки, яка порушила домовленості. У судовому позові стверджується, що в травні 2018 року чоловік вперше дізнався про те, що його матеріал був успішно використаний для народження декількох дітей. У цей момент з ним зв'язалися молоді жінки, які стверджували, що він їх біологічний батько.

Жінки використовували сайт Ancentry.com, на якому шукають родичів за допомогою аналізів ДНК. Після цього чоловік сам відправив зразки ДНК на цей сайт, і там з'ясувалося, що він є батьком не менше 17 дітей. Хоча за законом ці діти нічого не можуть вимагати від донора сперми, Брюс стверджує, що відчуває моральні, законні, етичні й особисті зобов'язання перед усіма дітьми.

Читайте також: Донор сперми знайшов дітей завдяки таємному посланню