Донор сперми знайшов дітей завдяки таємному посланню

Чоловік здавав сперму зі співчуття до людей, які не можуть зачати. У надії знайти можливих дітей, він залишив їм таємне послання.

Житель Австралії Кен Аллен зміг знайти своїх дітей завдяки посланню, яке залишив їм багато років тому у власній анкеті.

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Свою сперму він здавав зі співчуття до людей, які не можуть зачати дитину. У чоловіка є дружина, і троє власних дітей, а також прийомна донька з Тайваню.

Дружина Аллена була проти того, щоб він відвідував клініку і здавав генетичний матеріал. Сам чоловік, в надії, що діти коли-небудь захочуть його розшукати, залишив їм таємне послання.

Кен Аллен

У своїй анкеті він написав рядки письменника Андре Жида: "Людина не може відкрити нових океанів, поки не наважиться випустити з уваги берег", і додав: "Якщо зможеш – знайди мене".

Пізніше він дізнався від працівників клініки, що від нього народили 11 жінок. За чотири наступні роки Аллен зміг знайти чотирьох дітей, і зокрема – 25-річну Хлою Елворсі. Вона тепер допомагає своєму біологічному батькові в пошуку інших дітей.

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