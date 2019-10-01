23-річна британка продала свою невинність політику за космічну суму: фото красуні

У Великобританії 23-річна дівчина Лія зізналася, що продала свою цноту через відоме онлайн-агентство "Попелюшка-ескорт" за 1,3 мільйона фунтів стерлінгів (38,5 мільйона гривень). Красуня стверджує, що перший інтим з нею купив міністр від партії Торі, якому за 50 років.

Лія розповіла, що вирішила продати свою цноту на аукціоні, тому що хотіла відкрити свою справу і допомогти своїй родині. За словами дівчини, мама повністю підтримала угоду з політиком, який виявився справжнім "джентльменом", дуже освіченим і впливовим. Проте, через правила конфіденційності, ім'я покупця не розголошується.

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"Цікаво зустріти людину з такою владою. У моєму віці це зробити не вийшло б. Мене вражає, що у нього навіть є свій водій і охорона. І такий хлопець зацікавлений в мені – це приємно і, думаю, він буде добрий до мене", – додала Лія.

Уточнюється, щоб взяти участь у такому пікантному аукціоні дівчатам потрібно отримати довідку від гінеколога. Покупець має право також провести власну експертизу, вибравши будь-якого лікаря

"Попри те, що я мало розумію в політиці, я з нетерпінням чекаю захоплюючих розмов з покупцем і пристрасної ночі", – зізналася дівчина.

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