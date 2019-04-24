Чистий четвер 2019: що можна і не можна робити – традиції у свято

У 2019-му Чистий (Страсний) четвер православні християни зустрінуть 25 квітня. Зібрали для вас старовинні традиції, прикмети та повір'я на Чистий четвер. Дізнайтеся, що можна і що не можна робити у передвеликоднє свято.

Чистий четвер – це особливий день для православних християн. Згідно з Новим Заповітом, саме у цей день Ісус Христос омив ноги своїм учням та встановив Таїнство Євхаристії на Таємній вечері. Пізно ввечері цього дня справдилося і його пророцтво: Ісуса Христа зрадив один із 12-ти учнів (Іуда) за 30 карбованців.

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Ні для кого не секрет, що саме у цей день Страсного тижня важливо очиститися, бо назва свята говорить сама за себе. Очиститися потрібно не лише фізично, але й духовно. За християнським повір'ям, у Чистий четвер оживає вся зловісна сила, виповзають гади та плазуни, тому потрібно бути особливо пильним, щоб вберегти себе та свою оселю від лиха.

А допоможуть нам в цьому народні звичаї та прикмети, яких українці дотримуються ще з сивої давнини.

Традиції і звичаї у Чистий четвер 2019

Здавна вважалося, що вода у Чистий четвер набуває цілющих властивостей. Тому в цей день необхідно скупатися, але бажано зробити це на світанку. Споконвіку існувало повір'я, що у Чистий четвер ворон носить з гнізда своїх діток купати в річці, а хто встигне покупатися у річці раніше за воронячих дітей – той увесь рік буде здоровий. Саме тому наші предки купалися вночі, щоб, здобувши першість, очиститися від хвороб на весь рік.

Вода в Чистий четвер має цілющі властивості

Викупавшись, люди набирали зі свого купелю відро води та виливали її на дорогу – "щоб там усе лихо зоставалося", а дехто ще й промовляв: "Господи, Ісусе Христе! Перехресна дорого! Дай, Боже, здоров'я в ручки, в ніжки і в живіт трішки".

Вмиватися у Чистий четвер треба водою зі срібла. Для цього ритуалу підійде срібна ложка або заздалегідь настояна сріблом вода. Вмитися зі срібної ложки дуже легко: просто зачерпніть ложкою воду і вмийтеся нею. Якщо немає срібної ложки, то вам знадобиться кілька срібних монет, які заздалегідь слід покласти у ємкість з водою, щоб вода набула потрібних властивостей. Наші пращури гадали, що "срібна" вода спроможна очистити тіло від хвороб, а душу від гріхів.

Опісля цього ритуалу вигляньте у вікно. Якщо першою, кого ви побачите, буде людина похилого віку, то наступні три місяці будуть сповнені невдач та зневіри. Аналогічний сценарій можливий, якщо ви побачите кішку. Якщо першою пройде дитина, то нова робота або підвищення на посаді гарантовані. Побачені ж у вікні чоловік або собака – стрімке здійснення мрій.



У Великий четвер чистим повинен бути не лише вірянин, але і його оселя та обійстя. Наші предки традиційно прибирали у хатах, коморах, замітали подвір'я, білили стовбури дерев у дворі, в садку й за двором. Зібране сміття палили серед двору, щоб "очистити землю від зими, смерті й усілякої нечисті".

У Чистий четвер треба прибирати

Здавна вважається, що прибираючи у Чистий четвер, можна знайти загублені речі або ж привернути судженого. Для цього під час прибирань залиште трішки місця у кожній кімнаті для речей майбутнього коханого, а також придбайте капці та поставте їх носиками в сторону будинку.

У Великий четвер особливого значення набуває свічка, яку у цей день називають "страсною", бо приносять її зі спеціальної літургії, де увечері служиться послідування Святих і Спасительних Страстей Господа нашого Ісуса Христа. Під час цієї служби читаються дванадцять Євангелій, тобто 12 уривків зі всіх чотирьох Євангелій, де йдеться про страждання Христа перед розп'яттям, починаючи з останньої бесіди Його з учнями за Таємною Вечерею і закінчуючи похованням Його в саду Йосифа Аримафейського і приставлянням військової сторожі до Його гробу.

Колись в українських селах та містах люди намагалися зберігати урочисту тишу: ні сміху, ні співів, ні голосних розмов на вулицях, коли в церкві читалися євангелії, чути не було. Стоячи в церкві під час служби, не можна куняти, бо "нечиста сила занесе в пекло". А повертаючись з церкви, люди намагалися донести свічку так, щоб вона не згасла. Для цього майстрували спеціальні ліхтарики з кольорового паперу. Зі страсною свічкою проходилися по оселі промовляючи молитву. У такий спосіб домівку очищали від зловісної сили.



Цілющого значення у цей день набуває і сіль, яка називається четверговою. Усі після купання повинні були кинути дрібку солі в глечик. Таким чином, вона ставала оберегом на весь подальший рік. Для посилення властивостей її запікали у печі. Коли матеріал, в який вона загорнена, обгорить, сіль виймали і зберігали до Великодня. Також її давали худобі при шлункових захворюваннях.

Четвергова сіль

Ще одним важливим таїнством у Чистий четвер є приготування Великоднього меню. Саме цей день багато господинь вважають найсприятливішим для випікання пасок, розфарбовування яєць та приготування інших святкових страв, які через піст до неділі куштувати не можна.

Що не можна робити у Страсний четвер

У Чистий четвер ще триває піст, тому цього дня не можна їсти скоромну їжу. Багато вірян у цей день не вживають гарячих страв.

Існує також повір'я, що брудну воду після прибирання не слід виливати у межах двору. Адже ця вода вбирає в себе негативну енергетику, яка може несприятливо вплинути на стосунки вашої сім'ї. Тому доречніше вилити її у місця, де немає рослинності – у камінь або на дорогу.

Не варто у Великий четвер залишати невимитий посуд та невипрану білизну.

У Чистий четвер і до Великодня не можна віддавати з дому нічого цінного, а також позичати гроші, тому що разом із цінностями можна "віддати" і благополуччя.

У Великий четвер не можна позичати гроші

Прикмети на Чистий четвер

Якщо в Чистий четвер дощитиме – чекай дощову весну.

Яка погода в Чистий четвер – така ж буде і на Вознесіння.

Якщо ж почати прибирання саме в цей день, то людина зможе відшукати те, що давно втратила.

Чистий четвер є підготовкою до Великодня

Хай дотримання всіх звичаїв Чистого четверга, принесе у вашу домівку злагоду та мир, а у вашу душу – спокій та гармонію. Хай зловісна сила, зрозумівши, що їй тут не раді, омине вашу оселю. Команда Радіо МАКСИМУМ вітає з прийдешнім Воскресінням Христовим та бажає, щоб Великодні свята пройшли якомога веселіше у колі близьких людей, а все, що передує цьому урочистому святу, допомогло вам дати відповіді на питання, які давно вас хвилюють.

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