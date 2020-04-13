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Карантин Коронавірус

Дихальна вправа, яка нібито визначає наявність в організмі COVID-19, виявилася фейком

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Дихальна вправа, яка нібито визначає наявність в організмі COVID-19, виявилася фейком - фото 1

Світом шириться безліч фейків про те, як уберегти себе від коронавірусу або ж як самостійно виявити його в організмі. Один з таких міфів вирішили розвінчати у Міністерстві охорони здоров'я.

Так, інформація, що дихальна вправа, яка нібито визначає наявність у людини інфікування коронавірусом виявилася неправдивою. Суть в тому, що людина повинна затримати дихання на 10 секунд. Якщо вона не змогла протриматися цей визначений час, то це свідчить про наявність COVID-19 в організмі.

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Ця дихальна вправа не може визначити відсутність або наявність у вас COVID-19. Зверніться до сімейного лікаря, якщо підозрюєте COVID-19 у себе або близьких, – підкреслили у МОЗ.

При появі будь-яких респіраторних симптомів не варто займатися самолікуванням, краще звернутися до сімейного лікаря. Медпрацівники мають чіткий алгоритм дій і зможуть перевірити, чи хворієте ви на COVID-19.

Дихальна вправа, яка нібито визначає наявність в організмі COVID-19, виявилася фейком - фото 397672

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Джерело: t.me
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