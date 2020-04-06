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Медичні, саморобні та респіратори: спростовуємо фейк про ефективність різних масок
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У мережі активно поширюють інфографіку з порівнянням ефективності захисту різних видів масок. Спойлер: інформація про те, що хірургічна маска та респіратори однаково захищають від вірусів, – це не просто маніпуляція, а брехня!
Автором інфографіки є індійська фармацевтична компанія Varsoy Healthcare. Фірма опублікувала картинку в своєму Instagram ще 25 березня. Відтоді встигли зробити й українську версію графіки Varsoy, на якій, до речі, не вказане джерело даних:
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"Наші гроші. Львів" розібрались, чому інформація на картинці не відповідає дійсності.
На сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань у США (Centers for Disease Control and Prevention) вказана різниця між респіратором N95 (клас захисту приблизно FFP2) та хірургічною маскою.
Респіратор фільтрує не менше ніж 95% дрібних і великих частинок (0,3 мікрона) – і бактерії, і віруси. Натомість хірургічна маска не дає надійного захисту від вдихання дрібних часток і НЕ вважається захистом органів дихання.
Хірургічні маски не прилягають щільно до обличчя і виступають хіба як бар'єр від великих крапель. Основна роль таких масок, повідомляє CDC, – контролювати забруднення від пацієнта, коли він кашляє або чхає. Крім того, хірургічні маски можуть бути різної товщини, а тому захищатимуть вас від рідин з різною здатністю.
Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) кілька днів тому опублікував статтю щодо масок авторства двох експертів із захисту органів дихання. Написали її через велику кількість дезінформації. Вони повідомляють про різні дослідження ефективності різних видів масок та респіраторів. Одне дослідження, де використовували аерозолі з розміром часток 0,08 і 0,22 мікрона, показало ефективність респіраторів N95 та понад 95%, медичних масок на рівні 55%, хустинки в один шар – 2%, а в чотири шари – 13%.
Нагадаємо, за словами інфекціоністів, розмір Sars-Cov-2 становить 80-120 нанометрів (тобто 0,08-0,12 мікрона).
Дослідження, йдеться в статті, демонструють, що зроблені власноруч маски з тканини мають дуже низькі фільтруючі властивості (від 2% to 38%). А медичні маски, які роблять з різних матеріалів, здебільшого мають ефективність 30-50%. Щоправда, згадують також одне дослідження щодо хірургічних масок, яке показало відносно високу ефективність деяких видів хірургічних масок (70-95%). Однак і автори цього дослідження роблять висновок: жодна із хірургічних масок не продемонструвала потрібних характеристик фільтрування та прилягання до обличчя, щоб їх можна було вважати засобами захисту органів дихання.
За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, тканинні маски захищають хіба що від пилу, але не від респіраторних вірусів, тому їх не рекомендують використовувати під час пандемії. Натомість Центр пропонує використовувати респіратори другого або третього класу (FFP2 або FFP3), і навіть не згадують про респіратори FFP1.
Ефективність марлевих масок також низька. Вони можуть захистити тільки від великих крапель аерозолю, а от віруси та бактерії легко проходять через структуру марлі. Важливо: марлеві маски також є одноразовими. Продезінфікувати маску кип'ятінням або прасування не вийде. Дезінфекція – це 300 °C, і аж ніяк не 100 °C.
Автори статті на CIDRAP роблять висновок, що тканинні маски не є ефективними ні для захисту здорових, ні для контролю пацієнтів. Хірургічні маски відіграють певну роль в тому, аби зменшувати кількість виділень від заражених пацієнтів, а респіратори – найкращий вибір для захисту медичних працівників, але не для хворих.
На їхню думку, найкраще, що зараз можна зробити, – це зменшити соціальну активність. Носіння тканинних масок чи хірургічних може навпаки дати хибне відчуття безпеки.
Зрештою, якби маски були рішенням в Азії, чи не повинні були б вони зупинити пандемію, перш ніж коронавірус поширився в інших місцях? Ніяка маска не допоможе вам, якщо ви будете торкатись свого обличчя брудними руками та не тримати дистанцію.
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