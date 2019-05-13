Чим здивувало дослідження чорнобильського лісу

Чорнобильський ліс зараз все ще радіоактивний. З часів катастрофи пройшло вже 33 роки, але її відгомони все ще можна почути.

Вчені провели картування радіоактивних ділянок зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС. За допомогою двох різних типів дронів, на яких встановлені скануючі лідари і гамма-спектрометри, вони склали карту радіаційного забруднення для території площею в 15 квадратних кілометрів.

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Дрони провели 50 вильотів для вивчення території. Особливий інтерес для вчених являв Рудий ліс – колишня ділянка лісосмуги, на яку в перші хвилини після аварії прийшлася основна маса радіоактивного пилу. Хвойні дерева взяли участь у мінімізації наслідків аварії, і загинули, перетворившись на іржаво-рудий сухостій.

Рудий ліс пізніше був знищений. У 1986-1988 роках його повністю зрізали і поховали в ґрунті. І ця ділянка все ще є "гарячою точкою" на місцевій карті радіоактивності.

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