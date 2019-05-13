На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чим здивувало дослідження чорнобильського лісу
-
- 14
Чорнобильський ліс зараз все ще радіоактивний. З часів катастрофи пройшло вже 33 роки, але її відгомони все ще можна почути.
Вчені провели картування радіоактивних ділянок зони відчуження навколо Чорнобильської АЕС. За допомогою двох різних типів дронів, на яких встановлені скануючі лідари і гамма-спектрометри, вони склали карту радіаційного забруднення для території площею в 15 квадратних кілометрів.
І ще: Серіал Чорнобиль 2 серія: з'явився трейлер
Дрони провели 50 вильотів для вивчення території. Особливий інтерес для вчених являв Рудий ліс – колишня ділянка лісосмуги, на яку в перші хвилини після аварії прийшлася основна маса радіоактивного пилу. Хвойні дерева взяли участь у мінімізації наслідків аварії, і загинули, перетворившись на іржаво-рудий сухостій.
Рудий ліс пізніше був знищений. У 1986-1988 роках його повністю зрізали і поховали в ґрунті. І ця ділянка все ще є "гарячою точкою" на місцевій карті радіоактивності.
Читайте також: Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це
-
23:21Каменських в еротичній білизні підірвала мережу
-
23:14Citroen представив футуристичний безпілотник
-
22:55Чим здивувало дослідження чорнобильського лісу
-
22:40Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ
-
22:22Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
22:12Біллі Айліш та інші зірки знялись у кампейні Calvin Klein
-
21:52В Одесу привезли розбиті авто зі США: відеофакт
-
21:42YouPorn створив першу в світі віртуальну порнозірку
-
21:22Медики розвіяли головні міфи про правильне харчування
-
21:13Кращий за попередників: що показало розбирання Google Pixel 3a
-
21:05Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
21:0014 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Тіна Кароль показала, як виглядає в бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:42Три продукти, які не насичують наш організм
-
20:22Названа дата виходу потужної Sony PlayStation 5
-
20:13Чоловіки проти жінок: науковці розповіли, хто більш схильний до пліток
-
19:54На Землі зафіксований рекордний показник СО2
-
19:41У Honor поділилися першими деталями про новий флагманський смартфон
-
19:20Легенда боксу жорстко пожартував з Ломаченка
-
19:13Шотландський клуб показав нову форму на оголеній моделі: гарячі фото (18+)
-
19:00Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення
-
18:51Ці продукти крадуть нашу енергію
-
18:43Дізнайтесь, якою була погода у ваш день народження
-
22:40Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ
-
21:05Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
19:00Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення
-
18:21Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
-
15:51ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!
-
12:14Сповідь продавця: шахрайські схеми під час продажу техніки, про які має знати кожен
-
08:15Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:23Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз
- 12 травня
-
21:23Гарячі та розкуті: чим вражали цього тижня Тіна Кароль, Надя Дорофєєва та Леся Нікітюк
-
17:25Дівчина тижня: зваблива та відверта американська порнозірка Дені Деніелс (18+)
-
15:18Гороскоп на цей тиждень 13 – 19 травня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:21Сучасний рок: найкрутіші нові пісні за тиждень
-
10:20Google святкує День Матері: новий Дудл на честь свята
- 11 травня
-
21:50Найсексуальніші жінки за знаком Зодіаку
-
19:46Як людина за 50 років змінила планету
-
15:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити стюардесі
-
12:24Android 10 назавжди позбавлять корисної функції
-
10:20Зеленський записав звернення до Верховної Ради щодо інавгурації
-
08:14Названо найкращі авіакомпанії і аеропорти світу
- 10 травня
-
19:20Названі найкращі країни для бюджетного відпочинку
-
16:20Цікавий тест: Вгадай країну за прапором!
-
12:43Визначилися фіналісти Ліги Європи: коли відбудеться фінал
-
10:39Uber і Bolt припиняють співпрацю з власниками євроблях
-
07:15Погода 10 травня: точний прогноз по містах
- 09 травня
-
19:00Прем'єра фільму Детектив Пікачу: перевір, який ти покемон!