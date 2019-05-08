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Серіал Чорнобиль 2 серія: з'явився трейлер

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Чорнобиль 2019, дивитись трейлер 2 серії онлайн - фото 1
Чорнобиль 2019, дивитись трейлер 2 серії онлайн / HBO

У мережі опублікували трейлер 2 серії серіалу Чорнобиль, від якого мурашки по шкірі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Канал НВО не зраджує своїх традицій та після виходу 1 серії серйозного серіалу Чорнобиль 6 травня показав промо до другого епізоду, який отримав назву "Будь ласка, зберігайте спокій (Please Remain Calm). Прем'єра 2 серії запланована на понеділок, 13 травня.

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Відео за три хвилини показує зустрічі уряду, на яких підіймають тему аварії на Чорнобильській АЕС. А працівники станції розуміють, наскільки значними є масштаби вибуху, та намагаються зробити хоч щось.

Офіційна позиція влади така: глобальна ядерна катастрофа не може трапитися у Радянському Союзі, - заявляє глава комісії з ліквідації наслідків аварії Борис Щербина у промо.

Чорнобиль 2019, дивитись трейлер 2 серії онлайн:

Нагадаємо, що серіал Чорнобиль матиме всього 5 серій та покаже події, які сталися на ЧАЕС у квітні 1986 року, а також людей, які зіткнулися з цим лихом. У головних ролях: Джаред Харріс, Стеллан Скарсгард та Емілі Вотсон.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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