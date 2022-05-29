Чим замінити сіль: поради знаменитого шеф-кухаря

Український популярний шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, чим можна замінити сіль під час приготування страв. Читайте далі та дізнайтеся прості лайфхаки!

Євген Клопотенко рекомендує для початку не шукати альтернатив солі, а просто додавати її менше. Для ваших рецепторів це буде звикання протягом тижня чи двох, проте це буде навіть корисніше для вашого здоров'я. Можливо, ви раніше вживали забагато солі.

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Другий лайфхак полягає у тому, щоб компенсувати сіль у їжі, потрібно додавати ті продукти, які вже солоні:

Ферментована соя ( соєвий соус ). Додавайте до рису, готуйте заправки до салатів та варіть такі супи, як місо суп та том ям.

). Додавайте до рису, готуйте заправки до салатів та варіть такі супи, як місо суп та том ям. Морська риба та водорості (селедець, тунець, анчоуси чи навіть морські водорості, а саме морська капуста, норі та комбу). Якщо маєте в запасі сіль, то змішайте її з подрібненими водоростями, типу комбу, норі, вакаме, ламінарією.

(селедець, тунець, анчоуси чи навіть морські водорості, а саме морська капуста, норі та комбу). Якщо маєте в запасі сіль, то змішайте її з подрібненими водоростями, типу комбу, норі, вакаме, ламінарією. Розсіл . Якщо маєте торішні огірки/помідори, то додайте трохи розсолу у борщ, і це зробить його солоним.

. Якщо маєте торішні огірки/помідори, то додайте трохи розсолу у борщ, і це зробить його солоним. Сіль з приправами ( сванська сіль ). У Сванетії її готують з солі та великої кількості ароматних пряних трав: кмин, материнка, кінза, хмелі-сунелі, базилік. Візьміть спецій та сіль, перетріть в ступці для приправ. Таку суміш додавайте до каш, макаронів, картоплі, натріть м'ясо чи рибу перед запіканням.

). У Сванетії її готують з солі та великої кількості ароматних пряних трав: кмин, материнка, кінза, хмелі-сунелі, базилік. Візьміть спецій та сіль, перетріть в ступці для приправ. Таку суміш додавайте до каш, макаронів, картоплі, натріть м'ясо чи рибу перед запіканням. Розсольні сири (фета, бринза чи сулугуні). Вони визрівають у концентрованому соляному розсолі. Додавайте як джерело солі у салати з овочами та зеленню, піцу, пасту, при запіканні картоплі, рису, макаронів чи різних круп.

(фета, бринза чи сулугуні). Вони визрівають у концентрованому соляному розсолі. Додавайте як джерело солі у салати з овочами та зеленню, піцу, пасту, при запіканні картоплі, рису, макаронів чи різних круп. Витримані тверді сири (грюєр, пармезан, грано падано, рокфор чи витримана гауда). Чим витриманіший сир, тим він солоніший. Додавайте до салатів та закусок, будь-якого гарніру, піци, пасти, картоплі та супів.

(грюєр, пармезан, грано падано, рокфор чи витримана гауда). Чим витриманіший сир, тим він солоніший. Додавайте до салатів та закусок, будь-якого гарніру, піци, пасти, картоплі та супів. В'ялене м'ясо (хамон, прошуто, український шовдар тощо). Зі шматочками цих продуктів, нарізаних слайсами чи дрібним кубиком, підсоленими будуть салати, яєшня, омлети. Використовуйте у приготуванні соусів, гарнірів чи супів, в закусках, з фруктами.

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