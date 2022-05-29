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Чим замінити сіль: поради знаменитого шеф-кухаря
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Український популярний шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, чим можна замінити сіль під час приготування страв. Читайте далі та дізнайтеся прості лайфхаки!
Євген Клопотенко рекомендує для початку не шукати альтернатив солі, а просто додавати її менше. Для ваших рецепторів це буде звикання протягом тижня чи двох, проте це буде навіть корисніше для вашого здоров'я. Можливо, ви раніше вживали забагато солі.
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Другий лайфхак полягає у тому, щоб компенсувати сіль у їжі, потрібно додавати ті продукти, які вже солоні:
- Ферментована соя (соєвий соус). Додавайте до рису, готуйте заправки до салатів та варіть такі супи, як місо суп та том ям.
- Морська риба та водорості (селедець, тунець, анчоуси чи навіть морські водорості, а саме морська капуста, норі та комбу). Якщо маєте в запасі сіль, то змішайте її з подрібненими водоростями, типу комбу, норі, вакаме, ламінарією.
- Розсіл. Якщо маєте торішні огірки/помідори, то додайте трохи розсолу у борщ, і це зробить його солоним.
- Сіль з приправами (сванська сіль). У Сванетії її готують з солі та великої кількості ароматних пряних трав: кмин, материнка, кінза, хмелі-сунелі, базилік. Візьміть спецій та сіль, перетріть в ступці для приправ. Таку суміш додавайте до каш, макаронів, картоплі, натріть м'ясо чи рибу перед запіканням.
- Розсольні сири (фета, бринза чи сулугуні). Вони визрівають у концентрованому соляному розсолі. Додавайте як джерело солі у салати з овочами та зеленню, піцу, пасту, при запіканні картоплі, рису, макаронів чи різних круп.
- Витримані тверді сири (грюєр, пармезан, грано падано, рокфор чи витримана гауда). Чим витриманіший сир, тим він солоніший. Додавайте до салатів та закусок, будь-якого гарніру, піци, пасти, картоплі та супів.
- В'ялене м'ясо (хамон, прошуто, український шовдар тощо). Зі шматочками цих продуктів, нарізаних слайсами чи дрібним кубиком, підсоленими будуть салати, яєшня, омлети. Використовуйте у приготуванні соусів, гарнірів чи супів, в закусках, з фруктами.
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