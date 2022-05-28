Клопотенко розповів, що швидко приготувати з гуманітарної допомоги: 2 рецепти

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептами "вечері за 10 хвилин". Він розповів, як приготувати дві страви з найпоширеніших інгредієнтів, які передають у якості гуманітарної допомоги.

Євген Клопотенко розповів на своєму Ютуб-каналі, що можна приготувати з продуктів, які потрапляють із гуманітарною допомогою. Він запропонував зробити найпростіший варіант – смачну пасту. Перший рецепт – паста аліо оліо, тобто із соусом з оливкової олії та часнику. Другий рецепт – спагеті в томатному соусі із рибною консервою.

І ще: Євген Клопотенко розповів, як приготувати консервоване м'ясо – рецепт тушкованки

Інгредієнти для приготування Спагеті з соусом з оливкової олії:

Спагеті

100 мл оливкової олії

5-6 зубчиків часнику

пластівці перцю чилі до смаку

сіль до смаку

Покроковий рецепт приготування Пасти з гуманітарних продуктів:

Зваріть пасту згідно з інструкцією. Перекладіть у розігріту пательню та влийте оливкову олію. Її треба досить багато, приблизно 100 мл. Розчавіть 5-6 зубчиків часнику та додайте на пательню. Якщо є бажання, часник можна нарізати тонкими пластинками. Посоліть, перемішайте та прогрійте все разом кілька хвилин. Проста паста аліо оліо готова. За бажанням і за можливості притрусіть її пластівцями перцю чилі.

Ця паста за 10 хвилин – чудовий варіант для швидкого обіду чи вечері", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти для Пасти з консервованими томатами:

Будь-яка паста

2 зубчики часнику

1 банка консервованих томатів

1 банка рибних консервів

2 ст. л. оливкової олії

будь-яка зелень до смаку

сіль до смаку

Покроковий рецепт приготування Пасти з консервованими томатами:

Зваріть пасту згідно з інструкцією. Очистьте та роздушіть лезом ножа 2 зубчики часнику, поріжте великими шматочками. У миску викладіть консервовані томати. Додайте рибні консерви та порізаний часник. Добре перемішайте та посоліть. Розігрійте пательню з 2 ст. л. оливкової олії та викладіть томати з рибою. Роздушіть томати, перемішайте та прогрійте все разом кілька хвилин. Додайте відварену пасту та ще раз перемішайте. Через хвилину знімайте з вогню. Посипте зеленню до смаку.

До теми: Євген Клопотенко відкрив новий заклад в Івано-Франківську, тут є меню для переселенців