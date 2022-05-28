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Клопотенко розповів, що швидко приготувати з гуманітарної допомоги: 2 рецепти

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Клопотенко розповів, що швидко приготувати з гуманітарної допомоги: 2 рецепти - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептами "вечері за 10 хвилин". Він розповів, як приготувати дві страви з найпоширеніших інгредієнтів, які передають у якості гуманітарної допомоги.

Євген Клопотенко розповів на своєму Ютуб-каналі, що можна приготувати з продуктів, які потрапляють із гуманітарною допомогою. Він запропонував зробити найпростіший варіант – смачну пасту. Перший рецепт – паста аліо оліо, тобто із соусом з оливкової олії та часнику. Другий рецепт – спагеті в томатному соусі із рибною консервою.

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Інгредієнти для приготування Спагеті з соусом з оливкової олії:

  • Спагеті
  • 100 мл оливкової олії
  • 5-6 зубчиків часнику
  • пластівці перцю чилі до смаку
  • сіль до смаку

Покроковий рецепт приготування Пасти з гуманітарних продуктів:

  1. Зваріть пасту згідно з інструкцією.
  2. Перекладіть у розігріту пательню та влийте оливкову олію. Її треба досить багато, приблизно 100 мл.
  3. Розчавіть 5-6 зубчиків часнику та додайте на пательню. Якщо є бажання, часник можна нарізати тонкими пластинками.
  4. Посоліть, перемішайте та прогрійте все разом кілька хвилин. Проста паста аліо оліо готова. За бажанням і за можливості притрусіть її пластівцями перцю чилі.

Ця паста за 10 хвилин – чудовий варіант для швидкого обіду чи вечері", – прокоментував Євген Клопотенко.

Інгредієнти для Пасти з консервованими томатами:

  • Будь-яка паста
  • 2 зубчики часнику
  • 1 банка консервованих томатів
  • 1 банка рибних консервів
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • будь-яка зелень до смаку
  • сіль до смаку

Покроковий рецепт приготування Пасти з консервованими томатами:

  1. Зваріть пасту згідно з інструкцією.
  2. Очистьте та роздушіть лезом ножа 2 зубчики часнику, поріжте великими шматочками.
  3. У миску викладіть консервовані томати. Додайте рибні консерви та порізаний часник. Добре перемішайте та посоліть.
  4. Розігрійте пательню з 2 ст. л. оливкової олії та викладіть томати з рибою. Роздушіть томати, перемішайте та прогрійте все разом кілька хвилин. Додайте відварену пасту та ще раз перемішайте. Через хвилину знімайте з вогню. Посипте зеленню до смаку.

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