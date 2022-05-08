Як правильно заморозити хліб, аби він зберігався до 5 місяців

Українські господині часто печуть хліб власноруч на своїй кухні. І якщо знати кілька тонкощів зберігання домашньої здоби, то можна одразу замахнутися на приготування кілька буханців. Тож ділимося тими нюанси, які не дадуть хлібові зачерствіти ледь не до пів року.

Про секрет зберігання хліба 4 – 5 місяців розповіла дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook. Уся річ у його заморожуванні.

І ще: "Р*сня під Ізюмом": Клопотенко потролив окупантів новим рецептом

Як правильно заморозити хліб

⁣Хліб можна покласти в пакет цілим і відправити у морозилку. Але так варто робити лише у тому випадку, якщо після розморожування буханку з’їсте за день-два. Важливо також, аби в пакеті було якомога менше повітря.

Можна заморожувати хліб порційно. Наріжте кілька скибок, покладіть в пакет і в морозилку. Розморожуйте тільки те, що з’їсте одразу.⁣⁣

Заморожувати краще лише свіжий хліб. Буханці, які уже почали черствіти, після розморожування не будуть смачними.

Не заморожуйте теплий хліб. У морозильній камері з нього почне виділятись пар, а при розморожуванні хліб буде вологим.

Таким способом хліб можна зберігати до 4 – 5 місяців.⁣⁣

Читайте також: Хумус з квасолі: як нашвидкуруч приготувати вдома смачну закуску