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Швидка ходьба: в чому її користь

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Ходьба - фото 1
Ходьба / odessa-life

Читайте про те, як правильно ходити, щоб принести максимальну користь здоров'ю, адже такий ефективний метод тренувань, як ходьба, доступний кожному.

Ходьба за своєю фізіологічною дією на організм належить до ефективних циклічних вправ аеробної спрямованості. Підходить як для збільшення обсягу рухової активності, так і для корекції факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, поліпшення функції дихання і кровообігу, опорно-рухового апарату, обміну речовин у людей старше 50 років і з низьким рівнем здоров'я.

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Фахівці стверджують, що ходьба надає стимулюючу дію на функцію травних залоз, печінки, шлунково-кишкового тракту. При цьому грає роль і природний масаж стоп. Як і інші циклічні вправи, ходьба викликає сприятливу перебудову нервових процесів, покращує діяльність аналізаторів, емоційний стан, нормалізує сон.

Заняття ходьбою в будь-яку погоду сприяють загартовуванню організму, що добре позначається на підвищенні його опірності і зростанні адаптаційних можливостей. У людей з надмірною вагою ходьба в поєднанні з низькокалорійною дієтою є ефективним засобом її зниження.

Швидка ходьба: в чому її користь - фото 411934

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Джерело: odessa-life
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