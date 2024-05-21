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Чи знаєте ви, хто став першим британським музикантом-мільярдером: статки артиста

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Пол Маккартні - фото 1
Пол Маккартні / REUTERS

Колишній учасник музичного гурту Beatles Пол Маккартні став першим британським музикантом-мільярдером. Він збільшив свої статки на 50 мільйонів фунтів стерлінгів за минулий рік.

До списку найбагатших також потрапила авторка серії про Гаррі Поттера Джоан Ролінґ, статки якої оцінюються у 945 мільйонів фунтів стерлінгів, музикант Елтон Джон, Девід і Вікторія Бекхеми. Про це пише ВВС.

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Статус мільярдера він отримав завдяки туру Got Back у 2023 році, від прибуткової вартості свого бек-каталогу та кавер-версії Бейонсе на пісню Blackbird, написану у 1968 році.

Крім того, у 2023 році було перевидано два альбоми Beatles – "The Red Album" 1962-1966 років та "The Blue Album" 1967-1970 років – з 21 новою піснею.

У листопаді того ж року вийшла пісня "Now And Then" як "останній трек Beatles" – її демоверсію створив приблизно у 1979 році Джон Леннон, а тепер за допомогою штучного інтелекту її вдалося записати разом з усіма музикантами.

Цьогорічний список з 350 осіб і сімей разом володіє сукупним статком у 795,3 млрд фунтів стерлінгів, що, за словами газети Sunday Times, більше, ніж економіка Польщі.

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Джерело: BBC
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