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Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті
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Поки українці на карантині, медики фіксують нові випадки зараження коронавірусом. Підготували для вас важливу статистику, щоб ви знали актуальну та свіжу інформацію.
Офіційна статистика інфікованих коронавірусом в Україні станом на 15:00 суботи 21 березня – 41 особа.
Інформація весь час оновлюється!
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Всі дані надає Міністерство охорони здоров'я України. Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у таких областях: Чернівецька (25), Київська (7), Житомирська (2), Дніпропетровська (2), Івано-Франківська (2), Львівська (1), Тернопільська (1), Донецька (1).
- Захворіли: 41
- Одужали: 1
- Летальні випадки: 3
Як уникнути зараження коронавірусом:
- уникати контактів з тваринами
- не їсти сире, добре обробляти (смажити, варити тощо) м'ясо
- уникати контактів з людьми
- регулярно мити руки
- користуватися антисептиками
- не торкайтеся обличчя
- дотримуватися самоізоляції та карантину
- покращуйте імунітет
Інструкція, що робити, якщо виявили симптоми коронавірусу:
- Проаналізуйте ваші шанси. Якщо ви не контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви не були закордоном, то ви маєте малий шанс.
- Основні симптоми: висока температура, головний біль, кашель (переважно), важко дихати. Якщо ви виявили кілька з цим симптомів у себе, то зателефонуйте сімейному лікарю і залишайтеся вдома (щоб нікого не заразити). Якщо у вас нема сімейного лікаря, то укладіть медичну декларацію.
- Якщо самопочуття дуже погане, то телефонуйте за номером 103 у швидку допомогу. Зазначте, що ви хочете, щоб вам зробили тест на коронавірус. Якщо виникли проблеми, то повідомте про це на гарячу лінію 1545.
- Далі сімейний лікар або лікарі швидкої вирішать, що саме з вами робити: самоізоляція чи госпіталізація.
- Вам показаний тест на коронавірус, якщо ви повернулися з-за кордону та маєте симптоми, контактувати з хворим з підтвердженим діагнозом коронавірус. Медики можуть зробити два види тестів: експрес-тест (беруть кров з пальця, результат за 10 хвилин) або ПЛР-дослідження (мазок з горла та носа, результат наступного дня). Дослідження роблять лише тоді, коли експрес-тест підтвердив коронавірус.
- Якщо у вас дійсно виявлять коронавірус, то покладуть в інфекційну лікарню. Вам призначать підтримувальний медичний догляд.
Телефонні гарячі лінії
- Київ та область: 103, 0 800 505 201, 045 63 100 46
- Одеса та область: 1550 та 0 800 50 15 50
- Львів та область: 1580
- Дніпро та область: 067 611 08 86, 068 979 96 24, 0 800 500 474
- Харків та область: 057 712 45 00
- Житомир та область: 068 982 47 81
- Чернігів та область: 0 800 50 70 70
- Полтава та область: 050 505 29 59
- Херсон та область: 103, (0552) 22 57 90
- Запоріжжя та область: 103, 0 800 503 508
- Вінниця та область: 15-60, 103, 66-12-05
- Миколаїв та область: 37-40-28, 37-31-07
- Кропивницький та область: 0 800 500 238
- Суми та область: 103, (0542) 68-20-90
- Черкаси та область: 64 91 82, 64 92 39 та 067 809 3154, 050 420 1356
- Хмельницький та область:0382 70 43 63, 0382 70 38 05
- Луцьк та область: 103, 0332 778139
- Рівне та область: 0 800 500 078
- Івано-Франківська область: 099 544 83 32
- Чернівці та область: 066 084 93 13
- Тернопіль та область:103
- Ужгород та область: 103
- Луганська область: 103, 1545
- Донецька область: 103, 1545
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