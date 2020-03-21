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Карантин Коронавірус

Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті

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Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті - фото 1

Поки українці на карантині, медики фіксують нові випадки зараження коронавірусом. Підготували для вас важливу статистику, щоб ви знали актуальну та свіжу інформацію.

Офіційна статистика інфікованих коронавірусом в Україні станом на 15:00 суботи 21 березня – 41 особа.

Інформація весь час оновлюється!

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Всі дані надає Міністерство охорони здоров'я України. Випадки зараження коронавірусу зафіксовані у таких областях: Чернівецька (25), Київська (7), Житомирська (2), Дніпропетровська (2), Івано-Франківська (2), Львівська (1), Тернопільська (1), Донецька (1).

  • Захворіли: 41
  • Одужали: 1
  • Летальні випадки: 3
Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті - фото 393450

Як уникнути зараження коронавірусом:

  • уникати контактів з тваринами
  • не їсти сире, добре обробляти (смажити, варити тощо) м'ясо
  • уникати контактів з людьми
  • регулярно мити руки
  • користуватися антисептиками
  • не торкайтеся обличчя
  • дотримуватися самоізоляції та карантину
  • покращуйте імунітет
Скільки хворих на коронавірус в Україні: останні новини на онлайн карті - фото 393448

Інструкція, що робити, якщо виявили симптоми коронавірусу:

  1. Проаналізуйте ваші шанси. Якщо ви не контактували з людьми, які були у країнах зі спалахом коронавірусу, якщо ви не були закордоном, то ви маєте малий шанс.
  2. Основні симптоми: висока температура, головний біль, кашель (переважно), важко дихати. Якщо ви виявили кілька з цим симптомів у себе, то зателефонуйте сімейному лікарю і залишайтеся вдома (щоб нікого не заразити). Якщо у вас нема сімейного лікаря, то укладіть медичну декларацію.
  3. Якщо самопочуття дуже погане, то телефонуйте за номером 103 у швидку допомогу. Зазначте, що ви хочете, щоб вам зробили тест на коронавірус. Якщо виникли проблеми, то повідомте про це на гарячу лінію 1545.
  4. Далі сімейний лікар або лікарі швидкої вирішать, що саме з вами робити: самоізоляція чи госпіталізація.
  5. Вам показаний тест на коронавірус, якщо ви повернулися з-за кордону та маєте симптоми, контактувати з хворим з підтвердженим діагнозом коронавірус. Медики можуть зробити два види тестів: експрес-тест (беруть кров з пальця, результат за 10 хвилин) або ПЛР-дослідження (мазок з горла та носа, результат наступного дня). Дослідження роблять лише тоді, коли експрес-тест підтвердив коронавірус.
  6. Якщо у вас дійсно виявлять коронавірус, то покладуть в інфекційну лікарню. Вам призначать підтримувальний медичний догляд.

Телефонні гарячі лінії

  • Київ та область: 103, 0 800 505 201, 045 63 100 46
  • Одеса та область: 1550 та 0 800 50 15 50
  • Львів та область: 1580
  • Дніпро та область: 067 611 08 86, 068 979 96 24, 0 800 500 474
  • Харків та область: 057 712 45 00
  • Житомир та область: 068 982 47 81
  • Чернігів та область: 0 800 50 70 70
  • Полтава та область: 050 505 29 59
  • Херсон та область: 103, (0552) 22 57 90
  • Запоріжжя та область: 103, 0 800 503 508
  • Вінниця та область: 15-60, 103, 66-12-05
  • Миколаїв та область: 37-40-28, 37-31-07
  • Кропивницький та область: 0 800 500 238
  • Суми та область: 103, (0542) 68-20-90
  • Черкаси та область: 64 91 82, 64 92 39 та 067 809 3154, 050 420 1356
  • Хмельницький та область:0382 70 43 63, 0382 70 38 05
  • Луцьк та область: 103, 0332 778139
  • Рівне та область: 0 800 500 078
  • Івано-Франківська область: 099 544 83 32
  • Чернівці та область: 066 084 93 13
  • Тернопіль та область:103
  • Ужгород та область: 103
  • Луганська область: 103, 1545
  • Донецька область: 103, 1545

До теми: Залишається лише чекати: історії українців, які застрягли в Європі через закриття кордонів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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