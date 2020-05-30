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Чи потрібно відсипатися на вихідних: відповідь учених
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Усі ми покладаємось на вихідні, намагаючись у ці кілька днів встигнути не лише зробити все по дому, а й добряче відпочити. Не слід забувати й про сон. Науковці пролили світло на одвічне питання: відсипатися на вихідних, чи ні?
Почнемо з того, що у тих, хто кілька днів поспіль спить по п'ять годин або менше, зростає ризик передчасної смерті. І єдиний варіант врятуватися – відіспатися під час вихідних. Спробуймо розібратися, чи це корисно.
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Дослідники використовували дані понад 43 тисяч учасників медичних опитувань, що проводилися у Швеції у 1997 році. Протягом наступних 13 років вчені спостерігали за долею цих людей, відстежуючи смертність.
До цього вчені вже оцінювали зв'язок сну і смертності, але розглядали тільки тривалість сну в будні. Торбьорн Акерстедт (сомнолог зі Стокгольмського університету) вирішив проаналізувати вплив сну у вихідні. Дослідники врахували й інші чинники: стать, індекс маси тіла, куріння, рівень фізичної активності, роботу в нічні зміни. Виявилося, у людей у віці до 65 років, які постійно сплять по п'ять годин або менше, ризик смерті зростає на 52%. Однак він не збільшується у тих, хто мало спить протягом тижня, але відсипається у вихідні.
"Передбачається, що сон у вихідні допомагає заповнити недосипання", – каже Акерстедт. Однак дослідження не дає стовідсоткового підтвердження цієї гіпотези.
Більш того, спати занадто довго теж не дуже корисно. У піддослідних, які весь тиждень спали по вісім годин або більше, відзначений підвищений ризик смерті у порівнянні з тими, хто спав по шість-сім годин на день.
Дефіцит сну негативно позначається на організмі, але регулярний тривалий сон може сигналізувати про приховані проблеми зі здоров'ям.
"Це узгоджується з тим, що ми вже знаємо про сон, – каже нейробіолог Стюарт Пірсон з Оксфордського університету. – Сон регулюється внутрішнім годинником організму, але ще на нього впливає процес гомеостазу. Тобто чим довше ви не спите, тим більше сну вам потім знадобиться".
Цікаво, що у людей після 65 років зв'язок між режимом сну і смертністю не виявили. На думку Акерстедта, це пояснюється тим, що люди поважного віку сплять стільки, скільки їм необхідно.
Хоча потреба у сні у кожної людини різна, недосип у будь-якому випадку потрібно заповнювати. Якщо не давати організму відпочинок, тривалість життя скоротиться. Усе просто!
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