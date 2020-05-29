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Чому вранці люди відчувають себе вже втомленими

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Ранок - фото 1
Ранок / healthline

Багатьом відомий цей дивний стан: вночі спали спокійно, а вранці прокинулися зовсім розбитими. У чому ж справа?

Виявляється, причина в тому, що люди змістили час свого сну стосовно природних ритмів, в результаті чого сон перестав приносити користь. До такого висновку прийшли вчені з університету в Боулдері (Колорадо, США).

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З появою електрики людство перестало підкорятися біоритмам. Штучне освітлення порушило сон. Ми можемо лягати спати глибоко за північ, а вставати до полудня. Так ми змістили час свого сну стосовно біоритмів. А вони відповідають за всі життєво важливі процеси організму: чергування активності і відпочинку, ритми, коли приходять апетит і настає насичення, коли виникає і загасає бажання зайнятися сексом, виділення гормонів і запуск біохімічних реакцій.

Саме від сонячного освітлення залежить вироблення в крові гормону мелатоніну, який регулює час сну і неспання. Приблизно за дві години до заходу сонця кількість мелатоніну різко збільшується, а до ранку поступово знижується. І якщо людина не лягла спати в час, який визначено природою, то після пізнього пробудження рівень цього гормону ще кілька годин залишається високим, і людина відчуває себе сонною.

Важко прокидатися - фото 407123
Важко прокидатися

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Джерело: healthline
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