Чи можна лікувати тривожність алкоголем: відповідь психолога

Перебування у постійному стресі та за постійних тривог змушує людей шукати різні способи вибратись з замкнутого кола негативу. Тому чимало хто надає перевагу алкоголю, щоб хоч трохи втекти від цього стану. Чи справді спиртне допомагає – дізнавайтесь далі.

Мало кому вдається жити без тривог та негараздів, але надмірна тривожність здатна перетворити будні у суцільний стрес. Тому доволі поширеним явищем є вживання алкоголю, щоб приглушити негативні емоції. Фахівці з Психологічної підтримки та психологом Юлією Ворман пояснили, як саме працює спиртне у таких випадках та чому на певний час люди відчувають полегшення.

І ще: Як стрес насправді впливає на стан шкіри: відповідь експертів

Насправді алкоголь є наркотиком. І він є патологічним адаптогеном, тобто він дає ілюзію переміщення людини до якогось уявного світу. Він змінює свідомість людини. І в цей час сп’яніння людина може не відчувати тривогу. До речі, це не тільки алкоголь, такі ж властивості мають інші психоактивні речовини, – наголошують експерти.

Та сп'яніння минає, людина знову повертається у реальний світ та стикається з ще вищим рівнем тривоги. Тож за короткий період без цієї негативної емоції доводиться розплачуватись значно гіршим станом.

Будь-які психоактивні речовини, які ви самі собі призначили, не підходять для лікування чи профілактики тривоги та тривожних розладів. Рекомендуємо звернутись до фахівців, якщо самостійно вам не вдається впоратись з емоціями та переживаннями.

Наразі дуже популярними є енергетики, тоніки, слабоалкогольні напої. Насправді навіть маленькі дози алкоголю вже дисбалансують нервову систему. А якщо ми говоримо про енергетики, то кофеїн, з одного боку, стимулює, а з іншого боку – підсилює тривогу, – додає психолог.

Тому будь-які штучні спроби змінити свій емоційний стан призведуть лише до посилення тривоги, появи залежності та погіршення здоров'я.

Читайте також: Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак