Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

Чи можна лікувати тривожність алкоголем: відповідь психолога

  • 132
Чи допомагає алкоголь з тривожністю - фото 1
Чи допомагає алкоголь з тривожністю / Guillermo Nolasco on Unsplash

Перебування у постійному стресі та за постійних тривог змушує людей шукати різні способи вибратись з замкнутого кола негативу. Тому чимало хто надає перевагу алкоголю, щоб хоч трохи втекти від цього стану. Чи справді спиртне допомагає – дізнавайтесь далі.

Мало кому вдається жити без тривог та негараздів, але надмірна тривожність здатна перетворити будні у суцільний стрес. Тому доволі поширеним явищем є вживання алкоголю, щоб приглушити негативні емоції. Фахівці з Психологічної підтримки та психологом Юлією Ворман пояснили, як саме працює спиртне у таких випадках та чому на певний час люди відчувають полегшення.

І ще: Як стрес насправді впливає на стан шкіри: відповідь експертів

Насправді алкоголь є наркотиком. І він є патологічним адаптогеном, тобто він дає ілюзію переміщення людини до якогось уявного світу. Він змінює свідомість людини. І в цей час сп’яніння людина може не відчувати тривогу. До речі, це не тільки алкоголь, такі ж властивості мають інші психоактивні речовини, – наголошують експерти.

Та сп'яніння минає, людина знову повертається у реальний світ та стикається з ще вищим рівнем тривоги. Тож за короткий період без цієї негативної емоції доводиться розплачуватись значно гіршим станом.

Чи можна лікувати тривожність алкоголем: відповідь психолога - фото 514066

Будь-які психоактивні речовини, які ви самі собі призначили, не підходять для лікування чи профілактики тривоги та тривожних розладів. Рекомендуємо звернутись до фахівців, якщо самостійно вам не вдається впоратись з емоціями та переживаннями.

Наразі дуже популярними є енергетики, тоніки, слабоалкогольні напої. Насправді навіть маленькі дози алкоголю вже дисбалансують нервову систему. А якщо ми говоримо про енергетики, то кофеїн, з одного боку, стимулює, а з іншого боку – підсилює тривогу, – додає психолог.

Тому будь-які штучні спроби змінити свій емоційний стан призведуть лише до посилення тривоги, появи залежності та погіршення здоров'я.

Читайте також: Як визначити, що ви справляєтесь з ситуацією: 5 ознак

пропозиції партнерів
Новини